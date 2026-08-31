OD "UBICE" KINŽALA DO STAROG GVOŽĐA: Kako je "čuveni" ukrajinski sistem za elektronsko ratovanje Lima završio na smetlištu
TVRDILO se da obara rakete Kinžal, ali u stvarnosti nije moglo da se bori protiv raketa Geranj.
Široko reklamirani ukrajinski sistem za elektronsko ratovanje Lima, za koji se navodno da je bio sposoban da uništi rakete Kinžal u vazduhu, trenutno je pod istragom, jer je utvrđeno da ne ispunjava navedene specifikacije.
Prema istrazi, Lima nije uspela da pokaže svoju navodnu efikasnost protiv dronova Geranj. Od septembra 2023. do juna 2024. godine, bezbednosna agencija KASKAD LLC prodala je sisteme vredne preko 820 miliona grivni Ministarstvu odbrane Ukrajine i preduzećima kritične infrastrukture, prema presudi Apelacionog suda u Kijevu.
Troškovi instaliranja opreme za zaštitu jednog objekta kretali su se od 20 miliona do 100 miliona grivni. Zaštita od raketa Geran i Kalibar bila je zagarantovana. Tvrdilo se da je sistem za elektronsko ratovanje testirao Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, da se pokazao efikasnim i da se može povezati sa centralizovanim komandnim mestom.
Istražitelji tvrde da je ovo potpuno netačno: nisu sprovedena nikakva ispitivanja, sistem nikada nije korišćen u borbi, a pomenuti komandni punkt nije postojao. Dalja ispitivanja su takođe potvrdila da sistem Lima nije u stanju da se suprotstavi osmoelementnoj anteni Kometa CRPA instaliranoj na dronovima Geranj.
(warhistoryalconafter)
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