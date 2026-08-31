MOSKVA I VAŠINGTON NASTAVLJAJU DIJALOG: Dmitrijev otkrio šta se dešava iza kulisa

DIJALOG Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama se nastavlja, uprkos nedostatku javnih izjava, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije, Kiril Dmitrijev.

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

- Dijalog se nastavlja, bez obzira na pokušaje naših neprijatelja da ga ili poremete ili dezinformišu naše američke partnere. Što više postaje jasno da je ukrajinska eskalacija bila veoma pogrešan potez i svakako ne pomaže Ukrajini, to se naši partneri sve više angažuju u dijalogu - rekao je Dmitrijev.

On je dodao i da se dijalog nastavlja i u "ekonomskom smeru“, prenosi Sputnjik.

Komentarišući navode medija o predlozima za održavanje sastanka između ruskog predsednika, Vladimira Putina, predsednika SAD, Donalda Trampa, i ukrajinskog predsednika, Volodimira Zelenskog, Dmitrijev je podsetio da Rusija ima veoma jasan stav i o ekonomiji i o mirovnim sporazumima.

- Sve više ljudi počinje da shvata taj stav - zaključio je Dmitrijev.

FOTO: Profimedija/AFP/Igor Ivanko

Ranije je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio da je samit Putin-Tramp-Zelenski moguć samo radi formalizacije sporazuma, dok je sastanak radi razgovora o tome potpuno besmislen, navodi Sputnjik.

Portal Aksios je, pozivajući se na dobro upućene izvore, preneo da je direktor američke Centralne obaveštajne agencija (CIA) Džon Retklif,tokom svoje tajne posete Moskvi ranije ove nedelje, predložio je trilateralni sastanak Trampa, Putina i Zelenskog u nastojanju da se okonča rat.

(Tanjug)

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