Evo šta je Srbiji sada potrebno da ide na Svetsko prvenstvo nakon velike pobede nad Italijom
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije napravila je veliki korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je u Pesaru savladala Italiju rezultatom 76:64.
"Orlovi" sada imaju učinak od šest pobeda i dva poraza i nalaze se na drugom mestu Grupe J. Ispred Srbije je Turska sa maksimalnih 7-0, dok je Italija na 5:3. Litvanija ima 4:4, a Bosna i Hercegovina i Island po 3-4.
Do kraja kvalifikacija ostala su još četiri kola, a Srbija će igrati protiv Litvanije dva puta, dok je očekuju još dueli sa Italijom i Islandom.
Raspored je sledeći:
26. novembar: Litvanija – Srbija
29. novembar: Srbija – Italija
26. februar: Island – Srbija
1. mart: Srbija – Litvanija
Računica je prilično jasna. Srbiji su potrebne još dve pobede kako bi stigla do učinka 8-4, koji bi joj garantovao plasman među tri najbolje reprezentacije u grupi, odnosno mesto na Mundobasketu.
Razlog je taj što Litvanija, koja je trenutno na 4-4, čak i sa četiri pobede do kraja može najviše do osam trijumfa. Bosna i Hercegovina i Island mogu maksimalno do sedam.
Jedini tim koji bi sa osam pobeda mogao da bude ispred Srbije jeste Italija, koja trenutno ima pet pobeda i teoretski može do devet. To, međutim, ne menja računicu za "orlove", jer bi Srbija sa osam pobeda u najgorem slučaju završila kao treća.
Sa druge strane, sedam pobeda ne garantuje plasman. U tom slučaju bi Srbija završila sa 7-5 i morala bi da prati rezultate Italije i Litvanije, jer bi u određenom raspletu mogla da ostane na četvrtom mestu.
Zato je pobeda u Pesaru toliko značajna. Srbija je slavila protiv direktnog konkurenta i sada joj je za matematičku potvrdu plasmana potrebno da u preostala četiri meča upiše još dve pobede.
Posebno će biti važan novembarski prozor, u kojem će Srbija najpre gostovati Litvaniji, a potom dočekati Italiju. Ukoliko bi "orlovi" dobili oba ta susreta, stigli bi do osam pobeda i već tada bi praktično mogli da počnu da razmišljaju o Mundobasketu.
Srbija je tako posle velike pobede u Italiji došla u veoma dobru situaciju. Još dve pobede i izabranici Dušana Alimpijevića su na Svetskom prvenstvu.
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