Svet

DOLAZIMO PO NETANJAHUA, POSLAĆEMO GA U PAKAO: Iran planira likvidaciju premijera Izraela - Iranski vrhovni komandant dao obećanje

Симеуновић А. Милош

31. 08. 2026. u 18:31

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SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai rekao je bez uvijanja da će Iran ubiti premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

ДОЛАЗИМО ПО НЕТАНЈАХУА, ПОСЛАЋЕМО ГА У ПАКАО: Иран планира ликвидацију премијера Израела - Ирански врховни командант дао обећање

Foto: AI generated

Iranski profesor Sejed Mohamed Marandi rekao je da je ova pretnja bez sumnje opravdana, zbog svega što je Netanjahu, prema njegovim rečima, uradio. 

Kako profesor iz Teherana kaže, to bi bio pravi odgovor na ubistvo ajatolaha Alija Hamneija i dece.

Ipak u kontekstu izraelske pozicije i pretnje koje Iran predstavlja za opstanak Izraela, uputio bih vas na NAŠ TEKST, koji detaljnije opisuje izraelsko-iranski problem i ko je u stvari koje prava pretnja. 

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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