DOLAZIMO PO NETANJAHUA, POSLAĆEMO GA U PAKAO: Iran planira likvidaciju premijera Izraela - Iranski vrhovni komandant dao obećanje

SEKRETAR Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai rekao je bez uvijanja da će Iran ubiti premijera Izraela Benjamina Netanjahua.

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Iranski profesor Sejed Mohamed Marandi rekao je da je ova pretnja bez sumnje opravdana, zbog svega što je Netanjahu, prema njegovim rečima, uradio.

Kako profesor iz Teherana kaže, to bi bio pravi odgovor na ubistvo ajatolaha Alija Hamneija i dece.

Ipak u kontekstu izraelske pozicije i pretnje koje Iran predstavlja za opstanak Izraela, uputio bih vas na NAŠ TEKST, koji detaljnije opisuje izraelsko-iranski problem i ko je u stvari koje prava pretnja.

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