IRAN DECENIJAMA SPREMA UNIŠTENJE IZRAELA: Zašto je započeo rat na Bliskom istoku i ko je zaista aktivirao svoje ćelije?

ŠTA znači rečenica “Najviše bismo voleli da ne postoji cionistički režim”? Uništenje jednog režima znači često i pobedu spoljnog neprijatelja nad državom protiv koje se bori. Za neke države to znači uništenje nje same.

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Ovu gorenavedenu izjavu dao je jedan od vodećih ljudi Islamske revolucionarne garde (IRGC) Mohamed Reza Nagdi u intervjuu za jedan zapadnjački mediji.

Loša poruka. Prolongiranje rata.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je u svojim porukama iranskom narodu pozivao na smenu režima koji je na vlasti u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine. Naravno, Bibi zna da je uništenje Irana nemoguće, ali uništenje Izraela i te kako visi u vazduhu od nastanka te države. Stoga, kada jedan iranski general poziva na uništenje režima u Tel Avivu, režima koji je po mnogo čemu u ravni sa državom - to je poziv na uništenje te države, naročito ako gledamo na ovu poruku uz jako eksploatisan u Teheranu palestinski scenario.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL) Benjamin Netanjahu

KO ZA ŠTA RATUJE?

Misija Irana je uništenje Izraela. Zbog cionizma, vere, američkog prisustva, naposletku i palestinske osvete.

Misija Izraela je stvaranje tampon zona i onemogućavanje neprijatelja da lako gađa njegove teritorije, očišćenje od ćelija HAMAS-a unutar zemlje i sprečavanja Irana da dobije nuklearno oružje.

Sveta misija uništenja države protiv svete misije opstanka države.

Neverovatnim diplomatskim i lobističkim sposobnostima Bibi je uspeo da nagovori SAD da krenu u operacije protiv Irana. Najpre 2025. i ove godine od 28. februara. Izrael nema ekonomsku korist od napada na Iran, ako isključimo profitere koji posluju na berzi pa svoje akcije kupuju i prodaju u odnosu na izjave i operacije koje se u Iranu izvode. Naravno, glavno je pitanje cene nafte.

Iran je regionalna sila, sa moćnim satelitima u regionu čiju mrežu stvara decenijama, a koja se sada pokazala sjajno efikasnom. Izrael nema mrežu satelita, niti ima prijatelje u arapskom i islamskom svetu. Time je uloga SAD teža da pomire svoje satelite i partnere sa Izraelcima i obratno. Primetno je da kada započnu pregovori, fokus rata se prebacuje na Liban i Hezbolah, što je za Iran tampon zona i cev na potiljku Izraelu, dok Izrael razumno ne odustaje od južne tampon zone, jer Hezbolah i ovako uspeva da ugrožava njegovu teritoriju, a kamoli kada bi se izralska vojska (IDF) povukla sa tog juga.

HAMAS JE OTVORIO VRATA PAKLA NA BLISKOM ISTOKU

Napadom od sedmog oktobra i pokolja civila u kibucima, slavilo se na ulicama Gaze. Porodice su ubijane, a Izrael je odgovorio brutalnom silom, koja je dovela do palestinskog pakla.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana Pripadnici HAMAS-a

HAMAS bi da je u poziciji Izraela, već odavno sproveo novi Holokaust. Mržnja, vaspitavanje u mržnji, prema “okupatoru” stvara generacije koje će dati život da unište Izrael. Samo se ovaj neprijatelj, koji je decenijama prisutan, nalazi se unutar države.

Zločini nad civilima ijedne strane ne smeju biti nikako opravdani, ali to što Izrael ima manje civilnih žrtava negoli Palestinci ili Iranci, to nije izraz neprijateljeve humanosti, nego upravo onih tampon zona, razornog izraelskog oružja, sjajne “Gvozdene kupole”, jakog lobija, jake vojske uopšte i naravno zaštite SAD.

Mogli bismo reći da je napada HAMAS-a tog sedmog oktobra bio dobar povod da Izrael reši palestinsko pitanje, ali objektivno se zapitajmo - Zašto Rusi nisu stali već četiri i po godine? Planiran je egzodus stanovništva iz istočne Ukrajine. Preventivno je započeta specijalna vojna operacija. Imamo milione izbeglica po Evropi. Zašto je Vladimir Putin vodio ratove u Čečeniji? Danas su Čečeni udarna pesnica ruske armije. Zašto Kina planira da reši tajvanski problem? Jesu li Turci stali dok nisu rešili i grčko i jermensko pitanje? Zašto je Azerbejdžan rešio pitanje Nagorno-Karabaha? Izrael radi isto, a to što danas imamo priliku da vidimo svaki aspekt ratovanja i njegove slike, ne znači da se radi o istorijskom presedanu. Duboko ukorenjen antisemitizam samo dolazi kao šlag na tortu da ne razumemo Izrael, u možda za njega najtežim geopolitičkim okolnostima.

Izrael još nije u fazi, niti će biti, sa svojom veličinom i brojem stanovnika da vodi osvajačke ratove, ali koristi ono što ima - jaka vojska, višemilenijumski san o državi koji se kao molitva prenosio sa kolena na koleno, sposbno rukovodstvo i MOSAD. Za odbranu države koju su toliko čekali.

Zato - Izrael se brani, a novo vreme ne znači odbranu samo na svojoj teritoriji. Kakva vremena, odnosno oružje, takva i odbrana ili preventivni rat zarad odvraćanja neprijatelja.

Trenutne okolnosti otežaće poziciju Izraela, jer su gubici SAD neverovatno veliki, a požari koji izazivaju sateliti Teherana u regionu (poput Huta) sve smeliji i iznenadniji.

Tako okružen, Izraelu preti opasnost da se kao pre šest decenija suoči sa napadom nekoliko neprijatelja odjednom, a da li bi ovog puta uspeo da izvojeva neverovatnu pobedu, zavisiće samo od toga koliko je Iran dobro ispleo svoju mrežu i kakvo oružje zaista krije. Poslednja nada za Izrael u tim apokaliptičnim trenucima bi bilo dobijanje nuklearnog oružja ili upotreba istog u režiji Amerikanaca.

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