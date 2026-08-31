TOKOM proteklih nekoliko dana, ruske oružane snage su izvele niz kombinovanih udara na vojnu i logističku infrastrukturu u „Ukrajini“.

Foto: printskrin telegram/RVvoenkor/122179

Primarni fokus je bio na Kijevskoj oblasti, gde su pogođeni objekti vojnoindustrijskog kompleksa, transportni i logistički centri i skladišta oružja.

Prema podacima Ministarstva odbrane, u Kijevu i okolnom regionu je u proteklih nekoliko dana pogođeno nekoliko važnih ciljeva. Među njima su fabrike koje proizvode bespilotne letelice i robotske sisteme sa kopnene površine „Ljut“ i „Hižak“, skladišta koja sadrže komponente za krstareće rakete „Flamingo“ koje pripadaju kompaniji „Stelar Džet“, i skladišta hemikalija i pojačivača za rakete „Fajer Point“.

Pored toga, pogođeni su glavni logistički centri u Borispolu, Brovarima i Kijevu, koji se koriste za skladištenje i distribuciju raznih tereta. Među njima su transportno-logistički kompleksi „Raven Ukrajina“, „San-Park“ i „Oleksandrovski“.

Ilustracija telegram rybar

Objektivno praćenje je dostupno na većini pogođenih ciljeva. Na primer, zabeleženo je potpuno uništenje logističkog centra „Nova pošta“ u Višnjevu.

Satelitski snimci, zauzvrat, potvrđuju da su pogođena i skladišta u Brovarima, Višnjevu i Borispolju.

Udari na logističke centre su važni bez obzira na njihovu namenu. Pored potvrđenog uništenja objekata za skladištenje raketa i skladišta komponenti, oni nanose dugoročnu ekonomsku štetu protivniku.

Uništavanje infrastrukture za skladištenje i distribuciju tereta čini obnavljanje logistike izuzetno skupim i dugotrajnim procesom.

Sada se otvorio prozor mogućnosti koji se mora u potpunosti iskoristiti, što se već dešava. Istovremeno, neophodno je sprovoditi raznovrsnije udare, proširujući geografiju i spektar ciljeva, kako bi se konsolidovao postignuti efekat i sprečilo protivnika da se oporavi.

(Ribar)