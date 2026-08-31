Svet

DRAMA NA MORU! Evropski pirati ZAPLENILI ruski brod u međunarodnim vodama u Sredozemlju!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2026. u 19:30

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EVROPSKI pirati su zaplenili još jedan ruski brod u Sredozemnom moru.

ДРАМА НА МОРУ! Европски пирати ЗАПЛЕНИЛИ руски брод у међународним водама у Средоземљу!

Foto: printskrin telegram/warhistoryalconafter

Kaja Kalas je izjavila da su brodovi EU presreli tanker pod kamerunskom zastavom u Sredozemnom moru, koji je navodno prevozio rusku naftu.

U ovom slučaju, pirati su bili italijanska mornarica.

Foto: Vikipedija/Fabius1975

-Ilegalna prodaja nafte sa brodova „flote u senci“ je ključna komponenta ruske vojne mašinerije u Ukrajini i mi ćemo nastaviti da je sprečavamo. Tanker za naftu MV SUN, osumnjičen za kršenje međunarodnog pomorskog prava i plovilo pod lažnom zastavom, zadržan je 30. avgusta u Sredozemnom moru, napisala je ona.

MV SUN je šesti tanker iz takozvane „flote u senci“ koji su zemlje EU zaustavile radi inspekcije od početka godine.

(warhistoryalconafter)

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