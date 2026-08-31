DRAMA NA MORU! Evropski pirati ZAPLENILI ruski brod u međunarodnim vodama u Sredozemlju!
EVROPSKI pirati su zaplenili još jedan ruski brod u Sredozemnom moru.
Kaja Kalas je izjavila da su brodovi EU presreli tanker pod kamerunskom zastavom u Sredozemnom moru, koji je navodno prevozio rusku naftu.
U ovom slučaju, pirati su bili italijanska mornarica.
-Ilegalna prodaja nafte sa brodova „flote u senci“ je ključna komponenta ruske vojne mašinerije u Ukrajini i mi ćemo nastaviti da je sprečavamo. Tanker za naftu MV SUN, osumnjičen za kršenje međunarodnog pomorskog prava i plovilo pod lažnom zastavom, zadržan je 30. avgusta u Sredozemnom moru, napisala je ona.
MV SUN je šesti tanker iz takozvane „flote u senci“ koji su zemlje EU zaustavile radi inspekcije od početka godine.
(warhistoryalconafter)
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