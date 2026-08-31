"AHILOV ŠTIT" STIŽE U GRČKU: Atina i Tel Aviv potpisali ugovor vredan rekordnih 3 milijarde evra
IZRAEL i Grčka potpisali su ugovor vredan tri milijarde evra prema kojem će Izrael izgrditi višeslojni sistem protivvazdušne odbrane u Grčkoj u sklopu sporazuma pod nazivom "Ahilov štit".
Izraelsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da "Ahilov štit" obuhvata izvoz nekoliko sistema, među kojima su "Davidova praćka" i "Spajder" kompanije "Rafael", kao i sistem "Barak MX" Izraelske vazduhoplovne industrije (IAI), prenosi Tajms of Izrael.
Dodaje se da je reč o "najvećem izvoznom ugovoru u oblasti odbrane u istoriji odnosa Izraela i Grčke, kao i jednom od najvećih u istoriji Izraela".
Ministarstvo navodi da je to prvi put da Izrael isporučuje "kompletan sistem odbrane od širokog spektra pretnji" drugoj zemlji, uključujući balističke rakete i dronove.
Ugovor su danas u sedištu Ministarstva odbrane u Tel Avivu potpisali generalni direktor izraelskog Ministarstva odbrane Amir Baram i njegov grčki kolega Janis Buras.
- U okviru sporazuma, Izrael će izgraditi Grčkoj sveobuhvatan, višeslojni sistem protivvazdušne odbrane, koji će se u potpunosti oslanjati na sisteme proizvedene u Izraelu, kao i na bogato operativno iskustvo koje je izraelski odbrambeni sektor stekao tokom rata - navodi se u saopštenju ministarstva.
Istovremeno je potpisan i dodatni ugovor vredan 26 miliona evra, koji se odnosi na prodaju sistema "Dron Dom" kompanije "Rafael".
- Ovaj projekat predstavlja još jedan korak u produbljivanju saradnje u oblasti odbrane između Izraela i Grčke, ključnog strateškog partnera u istočnom Mediteranu. Odluka Grčke da izraelsku tehnologiju postavi kao osnovu svog najambicioznijeg programa unapređenja protivvazdušne odbrane u poslednjoj deceniji pokazuje koliko je duboko poverenje izgrađeno između dve zemlje - dodaje se u saopštenju.
(Tajms of Izrael)
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