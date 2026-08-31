TUŽNE VESTI: Preminula velika humanitarka i autorka "Maminog bloga", iza sebe ostavila šestoro dece
POZNATA hrvatska influenserka i blogerka Kristina Kovačević Hitrec, umrla je 30. avgusta 2026. godine. Kristina je u javnosti bila najprepoznatljivija kao autorka izuzetno popularne Fejsbuk stranice "Mamin blog".
Veliku pažnju javnosti privukla je zahvaljujući svom potpuno otvorenom i iskrenom progovaranju o temama majčinstva, porodice i svakodnevnih izazova sa kojima se roditelji susreću.
Dobitnica nagrade "Ponos Hrvatske" i velika humanitarka
Pored svog angažovanja na društvenim mrežama, Kristina je bila majka šestoro dece. Bila je poznata po svom izraženom humanitarnom radu, zbog čega je dobila i nagradu „Ponos Hrvatske“.
Aktivno je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala sa različitim medijima i novinarima, a u javnosti je bila poznata i po tome što je hrabro ukazivala na društvene probleme i otkrivala pojedine afere.
"Juče se dogodila tragedija"
Tužnu vest o njenoj iznenadnoj smrti podelio je njen prijatelj Marin Vlahović.
- Juče se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao „Mamin blog“, majka šestoro dece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere - napisao je Vlahović u objavi na društvenim mrežama.
Vlahović se u svom oproštaju osvrnuo i na tamnu stranu popularnosti sa kojom se Kristina borila na društvenim mrežama. Kako je naveo, uprkos njenom stalnom trudu da pomogne drugima, Kristina se često suočavala sa neprijatnostima na internetu.
- Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sistematski uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je pre svega bila dobar čovek i da je uvek spremno pomagala drugima. Moja sućut njenoj porodici. Počivala u miru, draga prijateljice - poručio je Vlahović.
(24 sata)
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