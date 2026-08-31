"NE TRAŽIMO RAT" Pezeškijan: Odlučno ćemo odgovoriti agresorima

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da Iran "ne traži rat, ali nikada neće sedeti skrštenih ruku pred bilo kakvom agresijom", preneli su iranski mediji.

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U svom jutrošnjem obraćanju pre nego što je napustio Teheran i otišao u Kirgistan na 26. samit Šangajske organizacije za saradnju Pezekijan je izrazio nadu da će se, kroz konstruktivne dijaloge, na ovom samitu dokazati sposobnost lidera da upravljaju, prenosi agencija Tasnik.

"Ovaj samit je veoma važan i većina lidera regiona biće prisutna. U situaciji kada neke međunarodne institucije nastoje da stvore jedinstveni prostor u svetu, ovaj samit se smatra simbolom postojanja različitih i nezavisnih glasova na globalnoj sceni", rekao je Pezeškijan.

Ističući drevnu i civilizovanu istoriju zemalja regiona, predsednik Irana je rekao da su mir, bezbednost, ekonomija i civilizacija vrednosti kojima teži Iran u današnjem svetu.

"Ne tražimo rat, i to je jasna poruka koju smo do sada objavili svetu, ali nikada nećemo sedeti skrštenih ruku pred bilo kakvom agresijom i daćemo odlučan odgovor agresorima. Nestabilnost i nemiri u regionu nisu u interesu nijedne zemlje i predstavljaće izazov za sve. Stoga moramo da udružimo snage i radimo na obezbeđivanju bezbednosti, ekonomije i razvoja regiona", rekao je Pezeškijan.

(Tasnim)