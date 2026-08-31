239 UKRAJINSKIH DRONOVA KRENULO NA RUSIJU: PVO imala pune ruke posla, oglasilo se Ministarstvo odbrane
RUSKA vojska, kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, napada isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
Dežurne snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 239 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Tambovske, Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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