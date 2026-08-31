Svet

239 UKRAJINSKIH DRONOVA KRENULO NA RUSIJU: PVO imala pune ruke posla, oglasilo se Ministarstvo odbrane

D.D.

31. 08. 2026. u 11:27

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RUSKA vojska, kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, napada isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

239 УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА КРЕНУЛО НА РУСИЈУ: ПВО имала пуне руке посла, огласило се Министарство одбране

Foto: AI generated/ChatGPT

Dežurne snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 239 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Tambovske, Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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