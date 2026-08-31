NEMAČKA SE SPREMA ZA VAŽNE IZBORE: O svemu se oglasila i Angela Merkel
UOČI pokrajinskih izbora u Saksoniji-Anhaltu, koji će biti održani 6. septembra, bivša nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je građane da izaberu demokratiju.
- Verujem da sada moramo da uradimo nešto što decenijama nismo morali - da se zaista borimo za ovu demokratiju, da se jednostavno zauzmemo za nju i budemo malo hrabri, da stojimo iza svojih reči i kažemo da je ovo sjajan način života - rekla je Merkel na skupu u Berlinu.
Prema anketama, Alternativa za Nemačku (AfD) bi na izborima u Saksoniji-Anhaltu mogao da osvoji više od 40 odsto glasova. Ova krajnje desničarska stranka posebno je jaka u bivšim istočnonemačkim pokrajinama, ali jača i u drugim delovima zemlje.
- To je postao panevropski fenomen - rekla je Merkel.
Istakla je da većina građana ne glasa za AfD, iako je ta stranka svojom kampanjom uspela da učini da svi odjednom pričaju o njoj. Merkel je ocenila da je AfD donekle uspeo da "dominira u svim našim raspravama od jutra do večeri".
Nemačka unutrašnja obaveštajna služba označila je organizacije AfD-a u više saveznih pokrajina kao potvrđene desničarske ekstremističke organizacije. Među njima je i pokrajinska organizacija AfD-a u Saksoniji-Anhaltu. AfD je podneo tužbu protiv takve oznake, a pravosnažna odluka još nije doneta.
Mnogi građani se u anketama izjašnjavaju kao pristalice AfD-a, iako istovremeno ne podržavaju njegov politički program.
Većina građana odbacuje ključne zahteve izbornog programa AfD-a za pokrajinske izbore u Saksoniji-Anhaltu, piše Spiegel. To proizlazi iz reprezentativnog istraživanja instituta Forsa, koje su naručili RTL i n-tv.
Iako AfD povećava popularnost zahvaljujući oštroj retorici protiv imigracije i stranih radnika, istraživanje Forse pokazuje da većina građana odbacuje stavove te stranke o zapošljavanju kvalifikovanih radnika iz inostranstva.
Prema istraživanju, samo 17 odsto ispitanika složilo se sa tvrdnjom da strani lekari često nisu odgovarajući za lečenje nemačkih građana zbog "jezičkih teškoća" i kulturoloških razlika.
Samo 16 odsto podržalo je tvrdnju AfD-a da zapošljavanje kvalifikovanih radnika "iz stranih kultura" izaziva probleme i ugrožava dobrobit pacijenata, posebno u zdravstvenom sektoru i oblasti nege.
Većina ispitanika odbacuje i zahteve AfD-a u oblasti obrazovne politike. Samo 24 odsto ispitanih složilo se sa zahtevom da nastavnicima više ne bude dozvoljeno da učestvuju u diskusijama sa učenicima koji iznose sopstvena mišljenja.
(Telegraf)
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