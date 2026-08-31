Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Танјуг

31. 08. 2026. u 10:33

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ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas indonežansko ostrvo Flores, saopštio je Evropesko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Ево где је био епицентар

Foto: Tanjug/AP/Firdia Lisnawati

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, nedaleko od obale, na dubini od 10 kilometara. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Ranije ovog meseca, taj region pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale i tada je život izgubilo najmanje 100 ljudi dok je više od 180.000 raseljeno.

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