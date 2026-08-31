POTRESNO! Majka u suzama jeca i moli za pomoć: Mališani joj nestali nakon prevrtanja trajekta kod obale Kipra (VIDEO)

DOK se drugog dana nastavlja potraga i spasilačka akcija za 18 osoba koje se vode kao nestale nakon prevrtanja putničkog trajekta kod obala Kipra, njihovi najbliži i dalje sa strepnjom čekaju ispred luke u Girneu.

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Majka, koja navodi da su među nestalima i njena deca, jedva je stajala na nogama i glasom koji se jedva čuje od bola molila je nadležne za pomoć.

U suzama je apelovala na nadležne da pronađu njenu decu.

- Moj sin ima šest godina, težak je 20 kilograma i ne može da se zaštiti. Lice moje ćerke ne izlazi mi iz glave - govorila je očajna majka čija su deca na spisku nestalih.

Podsetimo, putnički katamaran "Filo Jet" prevrnuo se i potonuo u nedelju, 30. avgusta, nedaleko od Kirineje, na severnoj obali Kipra. Brod je plovio ka Tašudžu u Turskoj sa 267 ljudi - 259 putnika i osam članova posade. Spaseno je 241 ljudi, osam je poginulo, dok se 18 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Trajekt/katamaran je iz luke isplovio nešto pre podneva. Prema dosadašnjim informacijama, oko 15 minuta nakon polaska počela je da prodire voda u plovilo.

Centar za koordinaciju traganja i spasavanja Republike Kipar registrovao je signal za pomoć u 12.13, kada se brod nalazio oko pet nautičkih milja severno od luke.

Prema zvaničnoj verziji koju je izneo tzv. premijer severnog Kipra Unal Ustel, katamaran su pogodila dva snažna talasa. Nakon prvog udara kapetan je pokušao da stabilizuje brod, ali je usledio drugi talas, nakon čega je voda počela ubrzano da prodire u plovilo. Međutim, tačan uzrok potonuća još nije utvrđen.

Istraga treba da utvrdi da li su uzrok bili ekstremni vremenski uslovi, tehnički kvar, oštećenje trupa, udar u neki predmet, ljudska greška ili kombinacija više faktora.

Posebno su potresna svedočenja preživelih. Putnik Efe Multidži rekao je za CNN Türk da se katamaran tokom plovidbe "kretao kao gondola" i da se podizao iznad površine mora i snažno udarao nazad u vodu.

Prema njegovom svedočenju, nakon jednog snažnog udara otvorio se prednji levi deo broda i voda je počela da prodire unutra.

"Neki su bili primorani da skaču u more bez prsluka ili drugog sredstva za spasavanje. Bila je to borba za život", rekao je.

Drugi preživeli putnici tvrde da su upozoravali posadu da brod prima vodu, ali da reakcija nije bila dovoljno brza. Pojedini putnici naveli su i da nisu dobili pravovremene instrukcije za napuštanje broda i da su ljudi sami pokušavali da se spasu. Te tvrdnje su predmet istrage i još nisu potvrđene nezavisnim tehničkim dokazima.

Na katamaranu, u trenutku dok je tonuo, zabeležene su potresne scene. Ljudi koji vrište i pokušavaju da se zadrže za stolice i zidove plovila dok se brod okreće i tone.

(Telegraf.rs)

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