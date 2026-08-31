Svet

"SMEŠNI SU TRAMPOVI TVITOVI" Iran demantovao da je uništeno strateško naftno ostrvo

D.D.

31. 08. 2026. u 10:30

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NAFTNA postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, izjavio je danas Hamid Bovard, generalni direktor iranske Nacionalne naftne kompanije demantujući navode američkog predsednika Donalda Trampa na društvenim mrežama da je ovo ključno naftno čvorište uništeno.

СМЕШНИ СУ ТРАМПОВИ ТВИТОВИ Иран демантовао да је уништено стратешко нафтно острво

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon)

- Trampovi tvitovi su smešni, a situacija na Hargu je mirna i uobičajena - izjavio je Bovard za iransku državnu novinsku agenciju Nournews, prenosi Rojters.

On je podsetio da su američke i izraelske snage u prošlosti više puta bombardovale ovo ostrvo odakle potiče 90 odsto iranskog izvoza nafte, ali ni tada radne aktivnosti nisu prekidane ni na trenutak.

Dodao je da izvođači radova trenutno vrše obnovu i modernizaciju rezervoara za skladištenje i takerskog pristaništa.

(Tanjug)

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