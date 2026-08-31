PUCNJAVA U KAFIĆU: Policijske snage blokirale područje

U JUŽNOM delu Kelna u nemačkoj u toku je velika policijska operacija nakon pucnjave u jednom kafiću.

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Incident se dogodio u kafiću u ulici Boner, gde je policija nakon pucnjave pronašla nekoliko rupa od metaka, kao i iskorišćene čaure.

Policijske snage su blokirale područje, a u toku je potraga za osobom koja je ispalila hice.

Za sada nije poznato šta je dovelo do pucnjave, niti da li je napadač delovao sam.

Policija još nije saopštila da li u incidentu ima povređenih ili stradalih, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i istrage.

(Telegraf)

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