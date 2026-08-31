KAMPANJA PROTIV IRANA PREDUGA I NEODRŽIVA: Američki vojni vrh kritikovao Hegseta

VISOKI američki vojni zvaničnici upozorili su ministra odbrane Pita Hegseta da je produžavanje sveobuhvatne vojne kampanje protiv Irana neodrživo jer narušava borbenu gotovost i ugrožava sposobnost američke vojske da istovremeno odgovori na druge pretnje širom sveta, piše "Vašington post".

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Prema navodima lista, koji se poziva na dobro upućene anonimne izvore, upozorenje Hegsetu uputili su načelnici kopnene vojske, ratne mornarice i vazduhoplovstva, zajedno sa drugim visokim američkim oficirima.

Jedan od izvora "Vašington posta", upoznat sa stavom vojnog vrha, rekao je da je opšta procena da je kampanja "previše zahtevna i da traje predugo".

Američki mediji su ranije ove nedelje objavili da je državni sekretar Marko Rubio preneo kolegama širom sveta da Vašington trenutno ne planira nove ofanzivne udare na Iran, jer administracija pažnju preusmerava na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza, prenela su dva dobro obaveštena izvora izraelskom Kanalu 12.

Prema tim navodima, Rubio nije isključio mogućnost nove američke vojne akcije ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva.

Izvori su takođe naveli da bi nove američke sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedeljak najavio američki ministar finansija Skot Besent, trebalo da ostanu na snazi najmanje do izbora za Kongres početkom novembra, nakon čega bi mogla ponovo da bude razmotrena mogućnost šire vojne kampanje.

(RT)