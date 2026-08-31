PONOVO GORI U HRVATSKOJ: Vlasti izdale važno upozorenje građanima

U KARLOVCU gradu u središnjoj Hrvatskoj, noćas je izbio veliki požar.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Vatra je planula u objektu jedne firme na području Male Švarče, a požar se proširio i na obližnje skladište, objavio je Grad Karlovac na svojoj Fejsbuk stranici.

Vatrogasci pokušavaju da lokalizuju i ugase vatru i da zaštite okolne objekte.

Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacione uređaje i ne približavaju se mestu požara kako bi hitne službe mogle nesmetano da deluju.

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