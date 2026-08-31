"RUSIJA KREĆE U VELIKI RAZVOJ ARKTIKA" Lavrov otkrio planove Moskve
RUSIJA će nastaviti sveobuhvatno osvajanje visokih geografskih širina i razvoj infrastrukture svoje arktičke zone u skladu sa nacionalnim razvojnim ciljevima, poručio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Kako je naveo, strateški značaj Arktika za ostvarivanje nacionalnih interesa i bezbednost Rusije u narednom periodu nastaviće da raste.
„Nastavićemo sveobuhvatno osvajanje visokih geografskih širina i uređenje infrastrukture naše Arktičke zone u skladu sa ruskim zakonodavstvom i razvojnim ciljevima koji stoje pred zemljom“, istakao je Lavrov u autorskom tekstu.
Među najvažnijim zadacima Moskva vidi izgradnju i modernizaciju industrijske, transportne i turističke infrastrukture na krajnjem severu zemlje.
Razvoj Arktika poslednjih godina zauzima sve značajnije mesto u ruskoj ekonomskoj i strateškoj politici. Ogromna prirodna bogatstva regiona, njegov transportni potencijal i položaj Severnog morskog puta daju ovom prostoru poseban značaj za budući razvoj Rusije.
Lavrov je podsetio i na stav ruskog predsednika Vladimira Putina da se na Arktiku već sprovodi obiman posao, ali da Moskva ne namerava da taj prostor zatvara za međunarodnu saradnju.
Prema njegovim rečima, Rusija je otvorena za saradnju sa svim partnerima koji su spremni da učestvuju u razvoju Arktika na principima ravnopravnosti i obostrane koristi.
(Sputnjik)
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