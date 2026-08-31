SKORO 1.000 RADNIKA ZAROBLJENO U TUNELIMA? Vojska i specijalistički timovi na terenu, dramatično u Nepalu (FOTO)

AGENCIJA za upravljanje katastrofama Nepala (NDRRMA) saopštila je da se veruje da je, nakon velikih poplava i klizišta, najmanje 933 radnika zarobljeno u tunelima nastalim prilikom izgradnje više hidroenergetskih projekata.

Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Jedan od tih objekata je u kompleksu Aper Trišuli, gde su vlasti u petak saopštile da bi oko 350 osoba moglo biti zarobljeno, prenosi Skaj Njuz.

U toku je velika operacija spasavanja u kojoj učestvuju vojne snage i specijalistički timovi iz Indije i Kine.

Vojska je u nedelju helikopterom dopremila mašineriju na udaljenu lokaciju, a spasioci su počeli da uklanjaju ruševine sa ulaza u jedan od tunela.

- Veoma je teško jer ima mnogo ruševina i ne možemo da miniramo da bismo prošli - rekao je Daram Raj Upreti, direktor NDRRMA.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Aper Trišuli hidroelektrane 3A i 3B su povezana postrojenja na reci Trišuli, koja se prostiru kroz distrikte Nuvakot i Rasuva, oba teško pogođena poplavama u sredu.

Nepalska vojska je ranije objavila fotografiju na kojoj se vide dva muškarca prekrivena blatom nakon što su izvučeni iz ulaza u jedan od tunela.

Glavno radno područje procenjuje se na oko 180 metara unutar tunela. Dolaženje do njega moglo bi dati uvid u stanje onih koji su sada zarobljeni tamo već šest dana.

Kancelarija premijera saopštila je u nedelju da su spasioci sišli kroz rupu dimenzija 0,6 x 0,9 metara, koja se proširuje.

Međutim, u saopštenju se navodi da do sada nije bilo "nikakvog odgovora" iz unutrašnjosti tunela.

Poplave su se dogodile 26. avgusta, nakon što se aktiviralo klizište na Himalajima koje je izazvalo raspadanje glečera.

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