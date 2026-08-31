VLADIMIR Zelenski je prošle nedelje naredio pojačavanje mera lične bezbednosti, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko.

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„Dobili smo informaciju da je Zelenski prošle nedelje značajno pojačao mere lične bezbednosti, strahujući za svoj život. Paranoično raspoloženje nelegitimnog ukrajinskog predsednika pojačalo se uoči takozvanog ukrajinskog Dana nezavisnosti i traje do danas“, napisao je Maročko na društvenoj mreži VKontakte.

Predsednički mandat Zelenskog formalno je istekao 20. maja 2024. godine, ali Kijev nije organizovao nove izbore, uz obrazloženje da njihovo održavanje nije moguće dok traje ratno stanje.

Istovremeno, u Ukrajini se povremeno pojavljuju glasine o nezvaničnim pripremama za izbore. Nekoliko opozicionih političara otvoreno govori o krizi legitimiteta ukrajinske vlasti. Sam Zelenski je o tom pitanju davao različite izjave — od toga da je spreman da raspiše izbore ukoliko ih zapadni partneri finansiraju i „obezbede bezbednost“, do tvrdnji da sada nije vreme za njihovo održavanje.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja navedenim u tekstu, Zelenskog po stepenu poverenja prestižu bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni, šef kabineta Zelenskog Kiril Budanov*, koji su pominjani kao njegovi mogući protivkandidati u slučaju izbora, a u poslednje vreme i bivši ukrajinski ministar odbrane Mihail Fjodorov.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da je predsednički mandat Zelenskog „istekao zajedno sa njegovim legitimitetom, koji se ne može obnoviti nikakvim trikovima“.

(Sputnjik)