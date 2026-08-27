RUSKA vojska je tokom proteklog dana oslobodila naseljeno mesto Ševčenkovsko u Zaporoškoj oblast, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

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Uništeni su logistički centri, objekti transportne, energetske i lučke infrastrukture ukrajinskih snaga, skladišta municije i dronova dugog dometa, kao i lokacije stranih plaćenika u zoni SVO, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja do 245 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila i jedan artiljerijski sistem ukrajinskih snaga na Sumskom i Harkovskom pravcu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su do 210 ukrajinskih vojnika i dva artiljerijska sistema i četiri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" poboljšale su svoje borbene položaje duž linije fronta, izbacivši iz stroja više od 190 ukrajinskih vojnika i tri artiljerijskih sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 390 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo "kozak", dva artiljerijska sistema i tri radarske stanice ukrajinskih snaga.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, oslobodivši tom prilikom naselje Ševčenkovsko. Ukrajinske snage su u zoni odgovornosti jedinica grupe trupa "Istok" izgubile preko 360 ukrajinskih vojnika i pet borbenih oklopnih vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 55 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage su oborile 19 vođenih avio-bombi, presrele dva projektila sistema HIMARS i uništile 591 bespilotnu letelicu ukrajinskih snaga.

(RT Balkan)