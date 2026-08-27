Srbija održala perfektan skor: Nova maksimalna pobeda naših devojaka, otvara se put ka zlatu!

REPREZNTACIJA Srbije rutinski je savladala Ukrajinu u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva, 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) i tako održala perfektan skor (5:0) sa kojim se plasirala u osminu finala takmičenja gde je čeka obračun sa Hrvatskom/Slovačkom.

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Srbija je slabo ušla u meč, napravila nekoliko nekarakterističnih grešaka, pogotovo Tijana Bošković i Ukrajina je to iskoristila da povede u prvom delu seta (5:9), ali sve se promenilo kada je na servis došla slavljenica Hena Kurtagić koja danas puni 22 godine.

Nezgodnim servisima je poremetila prijem Ukrajine, proradio je blok Srbije, Aleksandra Uzelac se razigrala i naše devojke su preokrenule set u svoju korist (9:11).

Nastavile su nakon toga u istom ritmu, Tijana Bošković se "probudila", upisala sedam poena, pa je Srbija rutinski rešila prvi deo igre u svoju korist rezultatom 25:21.

Pre početka drugog seta Tijanu je zamenila, Anja Zubić, očekivana odluka s ozbirom na određene probleme sa povredom najbolje odbojkašice sveta koji su sve češći poslednjih dana, kao i činjenice da je Srbija već "overila" prvo mesto u grupi.

To nije mnogo toga promenilo u igri čete Zorana Terzića koja je nastavila da kontroliše utakmicu pa je polovinu drugog seta dočekala sa tri poena prednosti (13:10).

Usledio je poprilično miran deo igre za našu reprezentaciju, Uzelac je dominirala poenterski, ali krajem seta je servis podbacio, što je dalo šansu Ukrajini koja je prišla na poen zaostatka (21:20).

Ipak, nova odbojkašica Ezačibašija nije dala da dođe do potpunog preokreta, prošla je par bitnih lopti, bila dobra sa servis linije i sa devet osvojenih poena u setu bila najzaslužnija za to što je Srbija povela sa 2:0 (25:22).

Pre trećeg seta selektor Terzić je napravio još jednu očekivanu izmenu i povukao legendarnu Maju Ognjenović kako bi se odmorila za nokaut fazu, zamenila ju je Slađana Mirković.

Srbija nije dobro otvorila treći deo igre (0:6), pa ja Terzić reagovao tajmautom i uvođenjem Čajićeve u igru umesto Anje Zubić koja je nekoliko puta bila izblokirana.

Potezi koje je povukao urodili su plodom, brzo se istopila prednos Ukrajinki i naše devojke su brzo povratile rezultatski egal, a zatim i stekle osetnu prednost, 15:11.

To nije demotivisalo Ukrajinke koje se nisu predavale i stigle su do izejdančenja krajem seta, 19:19, ali usledila je sjajna serija naših devojaka koje su vezale tri poena, napravile razliku koja je bila nedostižna i tako odrržale perfektan skor na Evropskom prvenstvu (25:21).

Najefikasnija u našim redovima je bila Aleksandra Uzelac sa 22 osvojena poena, a sa 12 ju je pratila Branka Tica.

Srbija kao prvoplasirana iz grupe "B" ide idalje (uz samo jedan izgubljen set) i čeka rivala u osmini finala, a njega će znati nakon ishoda utakmice između Crne Gore i Hrvatske.

Ukoliko Hrvatice slave igraće protiv naših devojaka u nokaut fazi, a ako Crna Gora dođe do iznenađenja Srbija će su susreti sa Slovačkom.

Podsetimo, ukoliko Turska večeras savlada Poljsku, zauzeće prvo mesto u grupi "A" što bi značilo da bi se Srbiji ozbiljno otvorio put do zlata jer bi izmakla obračune sa favorizovanom Italijom (osvojila grupu "D") i Turskom sve do finala!