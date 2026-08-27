Đoković saznao rivale na Ju ES openu, duel sa Alkarazom moguć u polufinalu

Prvo kolo će igrati protiv Argentinca Navonea

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Srpski teniser Novak Đoković, saznao je svog prvog rivala na JU ES openu, ali i potencijalni put do finala koji otvara protiv Argentinca Marijana Navonea.

Ukoliko savlada Navonea, Đoković će u drugom kolu igrati protiv pobednika atraktivnog duela između veterana Stana Vavrinke i Italijana Matea Beretinija.

Treće kolo moglo bi da donese susret sa Tomasom Martinom Ečeverijem ili mladim Martinom Landaluseom, dok su u osmini finala projektovani rivali Rus Andrej Rubljov ili Amerikanac Brendon Nakašima.

Kako turnir bude odmicao, prepreke postaju sve teže. U četvrtfinalu bi Novaka mogli da sačekaju Danil Medvedev, sa kojim je igrao brojne epske mečeve u Njujorku, ili miljenik domaće publike Frensis Tijafo.

Ono što najviše zanima tenisku javnost jeste potencijalni duel sa Karlosom Alkarazom. S obzirom na to da se nalaze u istoj polovini žreba, repriza finala sa Olimpijskih igara u Parizu moguća je već u polufinalu. Na drugoj strani žreba, kao glavni kandidat za finale, figurira Nemac Aleksandar Zverev.