Tenis

Đoković saznao rivale na Ju ES openu, duel sa Alkarazom moguć u polufinalu

М.М.

27. 08. 2026. u 18:17

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Prvo kolo će igrati protiv Argentinca Navonea

Ђоковић сазнао ривале на Ју ЕС опену, дуел са Алкаразом могућ у полуфиналу

AP Photo/Kin Cheung

Srpski teniser Novak Đoković, saznao je svog prvog rivala na JU ES openu, ali i potencijalni put do finala koji otvara protiv Argentinca Marijana Navonea.

Ukoliko savlada Navonea, Đoković će u drugom kolu igrati protiv pobednika atraktivnog duela između veterana Stana Vavrinke i Italijana Matea Beretinija.

Treće kolo moglo bi da donese susret sa Tomasom Martinom Ečeverijem ili mladim Martinom Landaluseom, dok su u osmini finala projektovani rivali Rus Andrej Rubljov ili Amerikanac Brendon Nakašima.

Kako turnir bude odmicao, prepreke postaju sve teže. U četvrtfinalu bi Novaka mogli da sačekaju Danil Medvedev, sa kojim je igrao brojne epske mečeve u Njujorku, ili miljenik domaće publike Frensis Tijafo.

Ono što najviše zanima tenisku javnost jeste potencijalni duel sa Karlosom Alkarazom. S obzirom na to da se nalaze u istoj polovini žreba, repriza finala sa Olimpijskih igara u Parizu moguća je već u polufinalu. Na drugoj strani žreba, kao glavni kandidat za finale, figurira Nemac Aleksandar Zverev.

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