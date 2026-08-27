ŠEŠELJ PORUČIO TADIĆU ZBOG IZRUČENJA MLADIĆA: Bog kažnjava do četvrtog kolena, a Đinđića je odmah

"Generala Ratka Mladića je ubio Haški tribunal."

Foto: EPA/ Koča Sulejmanović

To je za naš portal izjavio predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"General Mladić je sigurno mogao živeti jos nekoliko godina da ga nisu ubili uskraćivanjem adekvatnog lečenja. Još pre dve, tri godine oni su prestali da ga leče, čak su i javno saopštili da "tu više nema lečenja, samo ublažavanja bolova i ništa više". Da je lečen mogao je da poživi. Imao je više od 80 godina. Biološki zakoni rade kod svih nas, ali mogao je još par godina da poživi da je adekvatno lečen u Hagu ili u Srbiji. U Srbiji bi bilo najbolje, ali nisu dali. Hteli su da ga ubiju što pre, ali nisu uspeli kad su želeli jer mu se javila snaga i pružao je otpor čak i iz bolničke postelje i mnogo duže je živeo nego sto je iko u Hagu to očekivao", kazao je lider radikala.

Ističe da je bitno ispuniti poslednju želju generala Mladića.

"Srpski narod mora da oda vrhunske počasti generalu Mladiću, da se ispuni njegova zelja da bude sahranjen pored svoje ćerke Ane, koja je ubijena od strane srpskih neprijatelja baš zato što je njegova ćerka. Nisu mogli da se dočepaju Mladića i onda su mu ubili ćerku jer su znali da je to za njega najteži udarac", kaže Šešelj.

Pamtića generala Mladića kao ljudinu.

"On je ljudina u pravom smislu reči. Bio je odan svom narodu beskrajno i nepokolebljiv u borbi za njegovu slobodu", kazao je Šešelj.

Predsednik SRS se uključio i u program Informer TV. Šešelj je tada podsetio da je Mladića u Hag poslao režim Borisa Tadića, a Tadiću je poručio da Bog kažnjava do četvrtog kolena, a postoje tvrdnje u crkvenim krugovima i do sedmog kolena.

Takođe, lider radikala je istakao da je Zorana Đinđića Bog kaznio odmah, dve godine nakon izručenja Hagu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića.