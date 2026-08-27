"AKO POGINEMO, DA POGINEMO SA STILOM!" Goran Ivanišević hitno napustio Zagreb

Nekadašnji šampion Vimbldona i bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, pokrenuo je u Hrvatskoj svoj prvi internacionalni kamp za mlade tenisere.

Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

Četvrt veka nakon što je podigao pehar na Vimbldonu i nakon što je sarađivao sa najboljim teniserom svih vremena, Ivanišević je odlučio da svoje znanje prenese klincima koji sanjaju profesionalne karijere. Slavni hrvatski as priznao je da je u početku imao strah od neuspeha i da je u ceo poduhvat ušao na nagovor porodice.

"Iskreno, projekt je započeo na nagovor moje drage supruge i naše kume Anamarije Komar. One su došle na tu 'suludu' ideju. Ove godine je 25. rođendan osvajanja Vimbldona i malo-pomalo rodila se ideja kampa, održavanja meča na Trgu Republike. I zbilja, Nives i Anamaria su se oko toga potrudile, osmislile, zbog čega moram zahvaliti gradonačelniku i gradu Splitu, koji su se uključili i pomogli, kao i Teniskom klubu Split. Zapravo, zahvaljujem svima koji žele da ovaj projekt uspe. Tu je i kamp, nešto što nikad nisam radio na način da to bude naša, rekao bih, porodično-prijateljska priča. Kad smo u martu imali konferenciju za novinare, rekao sam: 'Nema više nazad, sad je gotovo. Ako poginemo, barem da poginemo sa stilom'", ispričao je Ivanišević.

Otkrivajući koja je inicijalna ideja kampa "Tennis Summer by Goran Ivanišević", nekadašnji broj dva svetskog tenisa ističe želju da pomogne lokalnom klubu.

"Prvo želimo malo da podignemo TK Split. Stalno se neki kampovi otvaraju, pa smo u tom smislu pomislili: 'Pa možemo i mi nešto prodati?' U tom smislu dajemo srce, dušu, znanje, lipotu, tradiciju. Uz to sam već trinaest godina trener. Tako da mogu tu decu naučiti nešto, a rad sa njima me vraća u mladost. Za sada sve funkcionira fenomenalno", rekao je Goran u razgovoru za portal Gloria.hr.

Centralni događaj zakazan je za subotu, kada će publika moći da prati teniski meč u kom učestvuju sam Ivanišević i Borna Ćorić, uz bogat prateći program.

"Borna Ćorić i ja. Zahvaljujem na tom gestu. Doduše, ja ću se kotrljati po terenu, a on će igrati. Tu će biti i Iva Majoli. Ako me izda koleno, onda od mene ništa. Tako da moram da pazim do subote, ali na kraju dana nije ni važno. Ljudi sigurno neće doći da gledaju mene kako se kotrljam, jer smo pripremili i fenomenalne koncerte - Jasnu Zlokić, Tončija Huljića i Madre Badesu. I taj događaj je humanitarnog karaktera jer sav prihod od prodaje ulaznica ide Gradu Omišu i ljudima nastradalima u požaru."

Iako već više od dve decenije živi u glavnom gradu Hrvatske, Ivanišević naglašava da povezanost sa rodnim gradom nikada ne bledi.

"Ne može Split izaći iz mene. Tu su moji prijatelji, ulice, ti momenti, ljudi. Tu su gde sam ih ostavio pre dvadeset godina. S istim šalama. Doduše, neki su se u međuvremenu 'modernizovali'. Uprkos novim zgradama, nekim novim kafićima - sve je tu. A Zagreb je moj dom. Ma, prožimaju se ta dva grada kroz moj život", zaključio je Ivanišević.





