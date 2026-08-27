Crna Gora

NIKŠIĆ OSVETLAO OBRAZ CELE ZEMLJE: Crna Gora se oprostila od svog komandanta Mladića

В. Кадић

27. 08. 2026. u 23:29

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POMEN uz sveće generalu Ratku Mladiću koji su večeras organizovali ispred Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, mladići iz udruženja Nikićani i Kosovski božuri od Nikšića grada.

НИКШИЋ ОСВЕТЛАО ОБРАЗ ЦЕЛЕ ЗЕМЉЕ: Црна Гора се опростила од свог команданта Младића

Foto: V. K.

Oni su na stepeništu hrama istakli transparent na kojem je lik genersla Mladića uz poruku: "Nikšićani brata žale -vječna pamjat đenerale".

Foto: V. K.

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