NIKŠIĆ OSVETLAO OBRAZ CELE ZEMLJE: Crna Gora se oprostila od svog komandanta Mladića
POMEN uz sveće generalu Ratku Mladiću koji su večeras organizovali ispred Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, mladići iz udruženja Nikićani i Kosovski božuri od Nikšića grada.
Oni su na stepeništu hrama istakli transparent na kojem je lik genersla Mladića uz poruku: "Nikšićani brata žale -vječna pamjat đenerale".
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