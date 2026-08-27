FUDBALERI Partizana će pred punim tribinama u Humskoj pokušati da nadoknade dva gola zaostatka u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencija (21.00) čiji lajv prenos možete pratiti na portalu Novosti.

Foto Nikola Skenderija

PARTIZAN - HETAFE (poluvreme, 0:0)

PRVO POLUVREME

48' Kraj prvog poluvremena, ostaje žal za poništenim golom Milića, ali treba reći da je nakon njega inicijativu preuzeo Hetafe koji i dalje ima veoma povoljan rezultat.

48' - Greška Vukotića, gubi loptu blizu svog kazenog prostora, ali oštru loptu Teratsa odbija Krunić do Babe koji je "čisti" na sredinu terena.

45' - Evo prve šanse za goste, Mangala je uputio opasan udarac sa 16 metara, ali lopta završava tik pored gola Krunića.

45' - Igraće se još tri minuta

42' - Ponovo je Sek izbacio Mohiku, namestio se lepo na šut sa ivice kaznenog prostora, ali Sorija ponovo pokazuje svoju klasu na golu.

37' - Video je Bordelas da je Sazonov blizu crvenog kartona, pametno ga vadi iz igre, umesto njega ulazi Garsija.

Foto Nikola Skenderija

36' Nova prilika za Partiza, Čumić je šutirao glavom posle centaršuta sa desnog boka, ali njegov udarac završava pored gola.

33' - Novi karton za goste, ovoga puta požuteo je Satrijano zbog prigovora.

28' - Šteta, ipak ofsajd, ništa od pogotka Milića!

27' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! Stefan Milić!!! Idealan centaršut Vukotića prosledio je štoper Partizana u mrežu, sačekaćemo da vidimo šta kaže VAR pošto je situacija vrlo neizvesna.

22' - Konačno prvi karton za goste koji su napravili veliki broj faulova, upisan je Sazonov.

Foto Nikola Skenderija

21' - KAKVA ŠANSA ZA PARTIZAN! Probio je Sek po levom boku, pregazio je Mohiku, povukao loptu po gol liniji i pogodio stativu, zatim se lopta odbija dva puta o Sorijina leđa, a zatim je on čisti ispred Čumića, ŠTETA!

20' - Ne uspeva Partizan da probije bunker Hetafea, bez prilike za gol do sada.

11' - Hetafe očekivano igra defanzivno, prepustio je Partizanu loptu i kontrolu igre.

8' - Mirno na početku, bez prilika za gol.

5' - Grobati jasni: "Nikada neće da te izda crno-bela armija"

FOTO: Arhiva novosti

1' - Počeli smo, kakva atmosfera u Humskoj 1!

FOTO: Arhiva novosti

UOČI MEČA

20.45 Fantastična je atmosfera na stadionu, navijači jedva čekaju da počne meč, mesec je pun, ovo bi moglo biti neverovatno veče u Humskoj!

20.16 Pravdu će večeras deliti Urs Šnider, u pitanju je iskusni švajcarski sudija

20.10 Podsetimo, Saša Ilić je najavio veliku borbu i veruje u magiju "Stadiona Partizana" pred večerašnji revanš.

- Nije lako vratiti ekipu posle serije poraza, ali ovaj stadion može da napravi svašta sutra. To je veliki motiv i meni kao treneru i igračima da daju i više od maksimuma. Videćemo kako će izgledati. Uveren sam u veliku energiju naših navijača, o kojoj stalno pričam, a tad se dešavaju neka čuda - rekao je trener parnog valjka na konferenciji za medije.

20.03 Navijači Partizana pokazuju kako se voli tim i jedva čekaju da uđu na stadion koji će večeras biti pun do poslednjeg mesta.

FOTO: Arhiva novosti

19.53 Kod Hetafea suspendovanog Abkara menja Sazonov.

19.49 - Trener crno-belih promenio je formaciju, ovoga puta igra sa četiri pozadi, a umesto Stefana Mitrovića i Ugrešića koji su igrali u prvom meču, ovoga puta na teren izalze nova pojačanja, Miladinović i Čumić, takođe Krunić menja Miloševića na golu.

SASTAVI

Partizan (4-2-3-1): Krunić – Roganović, Simić, Milić, Samson – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že

Hetafe (3-5-2): Sorija - Sazonov, Đene, Romero - Femenija, Terants, Mangala, Serano, Mohika - Unal, Satrijano

NAJAVA MEČA

Iako je u velikim problemima, što finansijksim, što rezultatskim, Partizan veruje da može do preokreta što su juče na pres konferenciji potvrdili Saša Ilić i Milan Vukotić.

Najavili su veliku borbu, da će ekipa dati sve od sebe, a veliki motiv biće im i da se dokažu pred punim tribinama "Stadiona Partizana".

View this post on Instagram A post shared by FK PARTIZAN (@partizanbelgrade) Navijači crno-belih su prepoznali tešku situaciju u kojoj se klub nalazi i po prognozama napuniće stadion do poslednjeg mesta pošto je u prodaji ostalo vrlo malo karata.

Atmosfera bi mogla poneti mlade igrače parnog valjka kojem bi prvi gol mnogo značio, ali to zna i iskusna ekipa Hetafea koja će biti spremna na ono što je očekuje u Beogradu.

Bordeljas je prekaljeni trener koji zna da igra na rezultat i zna da oseti utakmicu što smo i videli u prvoj utakmici, tačno je Hetafe pogađao kada treba napasti, a a kada da se povuče i na kraju je slavio sa 3:1.

Doduše, velika zasluga za to ide crno-belima koji nisu znali da iskoriste igrača više i svojim greškama su dali "azulonima" šanse da ih pobede, ali treba ih iskoristiti,a upravo je to Hetafe i učinio.

Španci imaju svojih mana, za početak prečesto dobijaju crvene kartone, protiv Alavesa i Partizana je to bio slučaj i ukoliko se to ponovi parni valjak to mora iskoristiti.

Što se tiče izostanaka, Partizan je bez suspendovanog (od strane kluba) Zubairua, Jurčevića (koji se polako vraća treninzima), a neće biti ni Ognjena Ugrešića koji je prodat u PAOK za sedam i po miliona evra uz 15% profita od naredne prodaje.

Sa druge strane, gosti su bez Učea i već duže povređenog Huanmija kojeg neće biti na terenu do novembra.