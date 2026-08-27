POZIVAM MUSLIMANSKI SVET DA SE UJEDINI: Pezeškijan zove na džihad?
PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je ajatolah Sejed Ali Hamnei, koji je stradao kao vođa Islamske revolucije, smatrao islamsko jedinstvo glavnom strategijom za dostojanstvo, nezavisnost i svetlu budućnost muslimanske zajednice.
Govoreći na otvaranju 40. Međunarodne konferencije islamskog jedinstva u Teheranu, Pezeškijan je istakao poseban značaj koji je, kako je naveo, Hamnei pridavao jedinstvu, prijateljstvu i solidarnosti muslimana širom sveta, prenosi iranska agencija Mehr.
Iranski predsednik pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo uprkos međusobnim razlikama.
Osuđujući američko-izraelsku agresiju na Iran, Pezeškijan je rekao da je Iran pružio snažan otpor i da se branio „sa najvećom snagom“.
On je naglasio da nijedna muslimanska država ne bi trebalo da svoju bezbednost gradi na nesigurnosti suseda, kao i da teritorija jedne muslimanske zemlje ne sme biti korišćena protiv druge.
Prema njegovim rečima, u 57 država članica Organizacije islamske saradnje živi više od dve milijarde muslimana, dok te zemlje raspolažu ogromnim energetskim resursima, strateškim trgovinskim pravcima, velikim tržištima, mladim stanovništvom i značajnim naučnim i tehnološkim kapacitetima.
Međutim, Pezeškijan je ocenio da su njihova ukupna ekonomska snaga i međusobna trgovina i dalje ispod potencijala, jer ne postoji dovoljno zajedničke političke volje da se raspoloživi resursi pretvore u zajedničku snagu.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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