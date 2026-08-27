Svet

POZIVAM MUSLIMANSKI SVET DA SE UJEDINI: Pezeškijan zove na džihad?

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 22:48

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PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je ajatolah Sejed Ali Hamnei, koji je stradao kao vođa Islamske revolucije, smatrao islamsko jedinstvo glavnom strategijom za dostojanstvo, nezavisnost i svetlu budućnost muslimanske zajednice.

ПОЗИВАМ МУСЛИМАНСКИ СВЕТ ДА СЕ УЈЕДИНИ: Пезешкијан зове на џихад?

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Govoreći na otvaranju 40. Međunarodne konferencije islamskog jedinstva u Teheranu, Pezeškijan je istakao poseban značaj koji je, kako je naveo, Hamnei pridavao jedinstvu, prijateljstvu i solidarnosti muslimana širom sveta, prenosi iranska agencija Mehr.

Iranski predsednik pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo uprkos međusobnim razlikama.

Osuđujući američko-izraelsku agresiju na Iran, Pezeškijan je rekao da je Iran pružio snažan otpor i da se branio „sa najvećom snagom“.

On je naglasio da nijedna muslimanska država ne bi trebalo da svoju bezbednost gradi na nesigurnosti suseda, kao i da teritorija jedne muslimanske zemlje ne sme biti korišćena protiv druge.

Prema njegovim rečima, u 57 država članica Organizacije islamske saradnje živi više od dve milijarde muslimana, dok te zemlje raspolažu ogromnim energetskim resursima, strateškim trgovinskim pravcima, velikim tržištima, mladim stanovništvom i značajnim naučnim i tehnološkim kapacitetima.

Međutim, Pezeškijan je ocenio da su njihova ukupna ekonomska snaga i međusobna trgovina i dalje ispod potencijala, jer ne postoji dovoljno zajedničke političke volje da se raspoloživi resursi pretvore u zajedničku snagu.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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