Svet

TRAMP PREIMENOVAO JEZERO NA GRANICI SAD I KANADE: Ontario se od sada zove Amerika

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 20:02

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je preimenovao jezero Ontario u Jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah.

ТРАМП ПРЕИМЕНОВАО ЈЕЗЕРО НА ГРАНИЦИ САД И КАНАДЕ: Онтарио се од сада зове Америка

Foto: Tanjug/AP/Luis M. Alvarez

On je u Ovalnom kabinetu potpisao izvršnu uredbu kojom se nalaže zvaničnim službama SAD za geografske nazive da izemene ime ovog jezera, prenosi Rojters. Jezero Ontario, jedno od pet velikih jezera u Severnoj Americi, nalazi se na granici između kanadske provincije Ontario i američke savezne države Njujork.

Nedelju dana pre donošenja ove uredbe, trodnevni intenzivni trgovinski pregovori između SAD i Kanade potpuno su propali. Obe strane su se međusobno optuživale za krah. Bela kuća je 22. avgusta uvela carine od 50 odsto na pojedine proizvode iz Kanade. Kao odgovor, Kanada je najavila uvođenje kontratarifa na američku robu u iznosu do 50 odsto.

(Tanjug)

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