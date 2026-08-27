Svet

TRAMP POTPISAO: Proglašena vanredna situacija radi zaštite energetske mreže od pretnji spolja

Драгана Дрлачић

27. 08. 2026. u 19:59

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se proglašava vanredna situacija na nacionalnom nivou i zabranjuje upotreba određene opreme stranog porekla u elektroenergetskoj mreži SAD, a koja, kako se navodi, predstavlja rizik od sabotaže i sajber napada, saopštila je Bela kuća.

ТРАМП ПОТПИСАО: Проглашена ванредна ситуација ради заштите енергетске мреже од претњи споља

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

U naredbi se navodi da sistemi za prenos električne energije proizvedeni u inostranstvu predstavljaju, kako je Bela kuća opisala, "neuobičajenu i vanrednu pretnju" koja bi mogla da dovede do ugrožavanja nacionalne bezbednosti.

Odlukom se zabranjuje nabavka, uvoz, prenos ili ugradnja elektroenergetske opreme stranog porekla, kao i kritičnog softvera i digitalnih komponenti, ukoliko transakcije sa takvom opremom predstavljaju pretnju od neovlašćenog pristupa ili narušavanja stabilnosti američke elektroenergetske mreže.

Predsednik SAD u naredbi nalaže američkom ministru energetike Krisu Rajtu da, u saradnji sa rukovodiocima drugih nadležnih institucija, izradi pravila za primenu ograničenja, utvrdi spisak zabranjenih stranih dobavljača i propiše pravila za dalju upotrebu već instalirane uvozne opreme, dodaje se u saopštenju Bele kuće.

(Rt Balkan)

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