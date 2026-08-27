ŠMRKA TERETE ZA KOKAIN: MUP Kantona Sarajevo uhapsio estradnog menadžera Admira Arnautovića

ADMIR Arnautović zvani Šmrk, nekadašnji menadžer repera Jale Brata i Bube Korelija uhapšen je danas u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provodi MUP Kantona Sarajevo.

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U istoj akciji, lisice su stavljene Anelu Sejfoviću zvanom Pele, a među osumnjičenima su i Mirsad Mujkić, hirurg, Mithat Asotić iz Travnika i njegov sin Hamza iz Sarajeva.

- Policijski službenici Uprave policije MUP Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i u saradnji sa službenicima Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP SBK, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Ketering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih dela neovlašćenog prometa opojnih droga, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji - naveli su iz MUP-a KS.

Inače, Tužilaštvo BiH je 12. avgusta ove godine podiglo optužnicu protiv Arnautovića i Adnana Maglića zvanog Magla zbog sumnje da su u periodu od 2019. do 2022. godine, zajedno sa više osoba na području BiH i zemalja EU planirali, pripremali i prodavali opojne droge, ali se terete i za neovlašćen promet oružja i vojne opreme. Konkretno, reč je o organizovanom međunarodnom krijumčarenju kokaina i hašiša, a optuženi se terete i za planiranje nanošenja teških telesnih povreda pevačici Senidi.

Kako su preneli mediji u BiH, Šmrk i njegova grupa su razotkriveni preko poruka na "Skaj" aplikaciji. Tužilaštvo ga tereti da je, sa članovima svoje ekipe, planirao da teško fizički povredi pevačicu Senidu Hajdarpašić, tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice.

Inače, Senida je odlučila da okonča saradnju sa Arnautovićem, jer je, navodno, od nastupa dobijala samo 30 odsto od prihoda, a nakon toga je dobila upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći otišla iz Sarajeva za Ljubljanu. Inače, saradnju sa Arnautovićem prekinula je i Maja Berović, jer je, navodno, bila nezadovoljna visinom honorara.