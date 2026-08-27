"OVO SE NEĆE OPET DESITI": Albert Rijera o neverovatnom porazu Crvene zvezde!

CRVENA zvezda je šokantno eliminisana iz Lige Evrope. Viktorija Plzenj uspela je da nadoknadi minus od tri gola iz prve utakmice i sa ukupnih 5:4 pošalje crveno-bele u Ligu konferencija. Posle meča se obratio trener šampiona Srbije Albert Rijera.

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Španac je bio nezadovoljan prikazanim, što je i razumljivo, s obzirom na to da su njegovi izabranici ispustili 3:0 koliko su doneli u Češku iz Beograda.

On se najpre osvrnuo na utakmicu i objasnio šta je uticalo na poraz Crvene zvezde na "Dosen areni". Takođe, prokomentarisao je i situaciju Osmana Bukarija koji je dobio crveni karton.

- Dve različite situacije, sa 10 i 11 igrača. Mi smo bolji tim, ali je ovo fudbal. To je bilo glupo. Možete da odete i da pitate igrače šta je bila jedina poruka na sastankku – 11 igrača na terenu. To je sve. Šta da radim sad? Mi smo ljudi, nismo mašine. Spremam tim za nivo Lige šampiona, Ja ću pričati sa klubom i preduzeću akcije. Ovo nije prihvatljivo ako se spremate za Ligu šampiona. Ovo se neće opet desiti.

Istakao je da se ne kaje odabirom startera.

- Ne žalim. Bilo je 1:1, kontrolisali smo utakmicu. Ne kajem se, kad donosim odluke znam zašto ih donosim.

Zvezdu sad očekuje Liga konferencija. Prvi put će nastupiti u tom takmičenju.

- Moramo da nastavimo dalje, da dignemo glavu. Najbolji način da naučite. Sada je sve između njih. Imamo utakmicu da pobedimo. Okej, imamo Ligu konferencije. Možda ćemo sad biti favoriti. Bukarija sam prvog pustio, jer svima je morao da se izvini. I jeste. Nisam se drao na njega. Želim da nauči, jer želim da mu se to desi poslednji put u karijeri. To je moj cilj. Želim da napravim primer da i drugi ne prave takve greške. Ovo je bio jedini način da se protivnik vrati. Mi smo ih pogurali, oni su nas ujeli. Učićemo iz ovoga.

Smatra da sudijiski kriterijum nije bio dobar.

- Nisam trener koji priča o sudijama. To je vaš posao, analizirajte. Tri penala, u koliko se mečeva to dešava? Crveni karton i svaka 50/50 situacija je išla protiv nas. Imam osećaj da su napravili mnogo grešaka. Imam osećaj da je sve bilo protiv nas. Samo sam prestao da pričam sa njima jer sam mislio da gubim vreme. Zadatak je UEFA da ih kazni, mislim da je bilo nefer.

Podsetimo, Crvena zvezda će rivali u Ligi konferencija saznati posle žreba koji je na programu u petak od 14 časova.