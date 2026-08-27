"SIN" SINUO U SINSINATIJU: Ko je mladi teniser Artir Fis koji je doneo Francuskoj novu masters titulu posle 12 godina

Francuska je čekala punih 12 godina da ponovo dobije osvajača jednog od najvećih turnira svetskog tenisa.

Foto: Goran Čvorović

Artur Fis trijumfovao je na Mastersu 1000 u Sinsinatiju i postao prvi Francuz kome je to pošlo za rukom još od 2014. godine, kada je Žo-Vilfrid Conga podigao pehar u Torontu. Podatak zvuči gotovo neverovatno za zemlju sa takvom teniskom tradicijom, koja organizuje jedan od četiri grend slema i ima čitav niz igrača koji su prethodnih decenija pripadali svetskom vrhu.

Fis je u finalu savladao Amerikanca Frensisa Tijafoa sa 6:3, 1:6, 6:0 i sa 22 godine postao najmlađi francuski osvajač jednog Mastersa 1000. Ujedno je tek peti Francuz koji je od uvođenja ove kategorije 1990. uspeo da osvoji turnir ovog nivoa. Pre njega to su učinila samo četvorica. Gi Forže je 1991. osvojio upravo Sinsinati, savladavši u finalu Pita Samprasa, a iste godine i masters u Parizu. Sedrik Piolin je 2000. trijumfovao u Monte Karlu, Sebastijen Grožan godinu kasnije u Parizu, dok je Žo-Vilfrid Conga slavio u Bersiju 2008. i Torontu 2014. Fisov trofej je, dakle, tek sedmi francuski masters od nastanka ove kategorije.

Mladi Francuz je do najvećeg uspeha u karijeri stigao u svojoj prvoj finalnoj predstavi na Mastersu. Protiv Tijafoa je furiozno otvorio meč, poveo sa 3:0 i dobio prvi set, da bi Amerikanac potpuno preokrenuo odnos snaga i drugi osvojio sa 6:1. Kada se očekivala neizvesna završnica, Fis je odgovorio na najubedljiviji mogući način, sa 6:0. Bila mu je to deveta pobeda iz isto toliko odlučujućih setova ove sezone.

Uspeh je utoliko značajniji što je Fis tokom turnira prvi put u karijeri na istom takmičenju savladao dvojicu igrača među najboljih deset na svetu, Aleksa de Minora (8) i Flavija Kobolija (10). Sinsinati mu je doneo 20. pobedu na mastersima ove godine, čime je oborio francuski rekord Gaela Monfisa od 19 trijumfa iz 2016. Osvojio je 1.000 ATP bodova i ček na 1.151.380 dolara, odnosno oko 987.000 evra.

Trijumf se vidi i na ATP listi. Fils se popeo sa 21. na 11. mesto, najbolje u karijeri, i stigao nadomak prvih deset. Još zanimljivije, u ovogodišnjoj trci za završni masters u Torinu sada zauzima izvrsnu petu poziciju, što ga svrstava među najuspešnije igrače sezone.

Rođen 12. juna 2004. u okolini Pariza, momak čije prezime s francuskog doslovno znači "sin", odavno je slovio za jednog od najvećih talenata francuskog tenisa. Sa 18 godina i 11 meseci osvojio je prvi ATP turnir, u Lionu 2023, kao 112. igrač sveta, postavši najmlađi francuski šampion na ATP turu još od Monfisa 2005. Usledili su Hamburg i Tokio 2024, a ove godine i Barselona, gde je u finalu pobedio Andreja Rubljova. Sinsinati mu je sada peti ATP trofej i ubedljivo najveći u karijeri.

Put do njega nije bio pravolinijski. Zbog povrede leđa osam meseci je bio van terena i vratio se tek u februaru ove godine. Ubrzo je stigao do finala Dohe, četvrtfinala Indijan Velsa, polufinala Majamija i Madrida i titule u Barseloni, ali ga je zatim povreda kuka sprečila da nastupi na Rolan Garosu. Vratio se za Vimbldon, a američku turneju pretvorio u potvrdu da se ponovo nalazi među najboljima. Sjajan podstrek za predstojeći Ju-Es open.

TENIS, FORMULA I FUDBAL

Fisov veliki teniski uzora bio je Rodžer Federer. Švajcarac mu se dopadao jer je, kako kaže, činio da sve što radi na terenu izgleda veoma lako. Posle Federerovog povlačenja, Fis je, kako je istaknuto na njegovm ATP profilu, posebnu pažnju posvetio dvojici preostalih velikana svoje generacije, Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu. Inspiraciju, međutim, ne pronalazi samo u tenisu. Dopada mu se stil sedmostrukog svetskog šampiona Formule 1 Luisa Hamiltona, čiji odnos prema modi i način odevanja posebno ceni. Kada nije na terenu, voli da izlazi sa prijateljima, sluša muziku i igra fudbal. Posebno je vezan za Pariz, a strancima koji posećuju francusku prestonicu preporučuje tri nezaobilazna mesta, Ajfelovu kulu, Jelisejska polja i Luvr.