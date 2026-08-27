Politika

OPŠTI RAZDOR I HAOS NA PRAVNOM FAKULTETU: Blokada se ozbiljno uzdrmala iznutra

В. Н.

27. 08. 2026. u 19:01

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U PREPUNOM amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu u Beogradu osvanuo je transparent ("Rektor Ćaci") upućen upravi i rektoru, ali iza njega se krije mnogo veća pozadina!

ОПШТИ РАЗДОР И ХАОС НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ: Блокада се озбиљно уздрмала изнутра

Foto: Novosti

Radikalne struje među studentima ponovo stvaraju razdor, dok se u pozadini odvija borba za kontrolu nad fakultetom.

Politički veterani samoprovoditelji reda, poput Đokića, konačno su izbačeni i vetirani sa fakulteta.

Njegovo mešanje i spletkarenje postali su nepodnošljivi čak i samim organizatorima blokade, pa je usledilo potpuno izbacivanje.

Dok na transparentima prozivaju upravu, pravo pitanje je ko zapravo stoji iza ovog haosa u amfiteatru 5 i da li je Pravni fakultet postao poligon za unutrašnje obračune?

(24.sedam)

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