Politika

"UPOKOJIO SE SA KRSTOM U RUCI KOJI SAM MU DAO" Sveštenik otkrio kako su izgledali poslednji trenuci generala Mladića

Симеуновић А. Милош

27. 08. 2026. u 19:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SVEŠTENIK Borist Topić koji je juče bio kod generala Ratka Mladića otkrio je da se on upokojio sa krstom u ruci.

УПОКОЈИО СЕ СА КРСТОМ У РУЦИ КОЈИ САМ МУ ДАО Свештеник открио како су изгледали последњи тренуци генерала Младића

Radivoje Pavicic/Ratko Mladić

Sveštenik Boris Topić  rekao je za ATV da je juče u 11.30 bio kod generala Mladića:

- Ispovedio se, pričestio i nakon toga se odmah upokojio sa krstom u ruci koji sam mu tu stavio.

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992-1995). Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom vojnih operacija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE SERIJE HAPŠENJA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera
Region

0 0

POSLE SERIJE HAPŠENjA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera

ESTRADNI menadžer Admir Arnautović Šmrk, bivši menadžer Jale Brata i Bube Korelija, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), prenose bosanski mediji. Osim Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić...

27. 08. 2026. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku

OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku