"UPOKOJIO SE SA KRSTOM U RUCI KOJI SAM MU DAO" Sveštenik otkrio kako su izgledali poslednji trenuci generala Mladića

SVEŠTENIK Borist Topić koji je juče bio kod generala Ratka Mladića otkrio je da se on upokojio sa krstom u ruci.

Radivoje Pavicic/Ratko Mladić

Sveštenik Boris Topić rekao je za ATV da je juče u 11.30 bio kod generala Mladića:

- Ispovedio se, pričestio i nakon toga se odmah upokojio sa krstom u ruci koji sam mu tu stavio.

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.

Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (1992-1995). Za vreme ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, komandovao je nizom vojnih operacija.