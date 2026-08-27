LUKAŠENKO HITNO U RUSIJI: Sastanak sa Putinom, u fokusu bezbednost i novi dogovori

PRESEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko otputovao je u radnu posetu Rusiji, gde će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi agencija Belta.

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- Poseta uključuje razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Dva lidera će razgovarati o ključnim oblastima bilateralne saradnje. Lideri Belorusije i Rusije će takođe razmeniti mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, uključujući pitanja bezbednosti- navodi agencija.

Beloruski lider će se takođe sastati sa ruskim premijerom Mihailom Mišustinom. Fokus će biti na praktičnim pitanjima u razvoju belorusko-ruske trgovinske, ekonomske i investicione saradnje, kao i na realizaciji projekata saradnje, dodaje se.

(RT Balkan)