LUKAŠENKO HITNO U RUSIJI: Sastanak sa Putinom, u fokusu bezbednost i novi dogovori
PRESEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko otputovao je u radnu posetu Rusiji, gde će se sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi agencija Belta.
- Poseta uključuje razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Dva lidera će razgovarati o ključnim oblastima bilateralne saradnje. Lideri Belorusije i Rusije će takođe razmeniti mišljenja o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, uključujući pitanja bezbednosti- navodi agencija.
Beloruski lider će se takođe sastati sa ruskim premijerom Mihailom Mišustinom. Fokus će biti na praktičnim pitanjima u razvoju belorusko-ruske trgovinske, ekonomske i investicione saradnje, kao i na realizaciji projekata saradnje, dodaje se.
(RT Balkan)
Preporučujemo
NARIŠKIN POTVRDIO TAJNI SUSRET SA ŠEFOM CIA: Evo o čemu su razgovarali iza zatvorenih vrata
27. 08. 2026. u 13:57
VELIKI SUSRET PUTINA I PEZEŠKIJANA SVE BLIŽI: Iran otkrio šta se sprema u oktobru
26. 08. 2026. u 20:49
SASTANAK DVA LIDERA: Pezeškijan sledeće nedelje sa Putinom
26. 08. 2026. u 16:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)