ISTORIJSKI GOVOR RATKA MLADIĆA UZ SUZE: Kako je čelični general zagrmeo u Vlasenici 1995. godine (VIDEO)
UĆI će u istorijske čitanke govor Ratka Mladića u Vlasenici oktobra 1995. godine.
- Vojnici i starešine, crkvenjaci, dragi gosti, herojski narode Podrinja, čestitam vam ovaj veliki dan, da u miru formiramo brigadu od najvećih junaka. Sećam se teških dana '92. godine, kada sam kroz neprijateljske zasede prolazio, da bih postrojavao ovakav jedan stroj. Mnogi iz toga stroja ovde, ali mnogi su ostali na večnoj straži slobode našeg naroda - rekao je Mladić u delu emotivnog govora, a ostataj pogledajte ovde.
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