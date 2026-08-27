Rijera zagrmeo kao nikad: "Treba da pojedemo sva ova g**na"! Evo šta trener Zvezde kaže o tri penala i isključenju Bukarija!

Šampion Srbije pretrpeo ubedljiv poraz u Plzenju.

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Nisu uspeli fudbaleri Crvene zvezde da odbrane visoku prednost sa Marakane od 3:0 i u Plzenju protiv Viktorije izbore mesto u Ligi Evrope.

Razgoropađeni domaćin do vrha je napunio mrežu golmana Mateusa, koji je odbranjenim penalom spasio svoj tim da ne doživi još veću bruku, od one što je pretrpeo.

Crveno-beli su primili pet golova (četiri u regularnih 90 minuta) i posle produžetka morali da čestitaju Viktoriji na ubedljivih 5:1, a sutrašnji žreb za Ligu konferencija (13.00) sačekaju u najmlađem UEFA klupskom takmičenju.

Nije bilo do priče Albertu Rijeri, treneru Zvezde, koji u prva dva meča otkako je preuzeo ekipu, njegova četa nije ni kapitulirala (gol-razlika 7:0), a onda čak pet puta morao da gleda kako defanzivci crveno-belih greše u završnici protivničkih napada.

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

- Dve drugačije situacije, sa 10 i 11 igrača. Sa 11 igrača kod kuće 90 minuta i ovde sa 10 igrača u 60 minuta, mi smo bolji tim. Ali, ovo je fudbal. Ako radimo greške, glupe greške sa stvarima dok je 1:1. To se dešava. Sad možete ići kod igrača i da ih pitate, šta je bila jedina poruka pred ovu utakmicu? Ako ne radite ono što kažem. Ne šaljem 100 poruka, već samo jednu. Onu jedinu. Ali, šta da radim sada? Nismo mašine. Da li treba da ubijem igrača? Ne. Njima treba trener, ono što sam rekao njima, ja prihvatam sve kritike. Poješću sva g...a. Moramo da učimo, jer pripremam tim za Ligu šampiona. Ko nije na ovom nivou, onda ćao. Mora biti spreman da se nosi s ovim. Ako ne možete da se nosite s tim... Ako hoćemo nivo Lige šampiona, onda ne možemo praviti glupe greške. Najbolji način da naučimo je da prihvatimo ono danas, da se to ne desi ponovo. To su dve različite utakmice sa 10 i 11 igrača. Mi sa 11 igrača smo bolji tim od njih, reći ću to.

Da li se kajete zbog startnih 11?

- Ne, bez kajanja. Imali smo utakmicu, 1:1 rezultat. Moglo je biti bolje, ali smo imali 1:1. Imam nula kajanja zbog startne postave.

Šta je sledeće za Zvezdu, Liga konferencija, kako podići tim posle ovoga. Da li ste rekli nešto Bukariju?

- Sviđa mi se pitanje, šta je sledeće? Da nastavimo, idemo dalje. Najbolji način je da pričam s njima. Moramo ustati i sutra. Moramo pobediti za vikend. Igramo Ligu konferenciju? Okej, bićemo favoriti tamo. Sada moramo da budemo favoriti u Ligi konferencija. Treba im dati ovo samopouzdanje, ono što želim od svojih igrača... Ne mogu ubiti nikoga. Pričate o Bukariju, pustiću ga prvo da priča, svi zaslužuju izvinjenje od mene. On isto. Nisam vikao na njega, nisam ljut na njega zbog navijača, kluba, želeli smo da budemo u Ligi Evrope. Želim da ovo bude poslednji put u njegovoj karijeri da je uradio ovo.

- Da on sa 50-60 godina dođe kod mene i kaže da mu se nikad nije dogodilo ponovo, to je moj cilj. To je moj cilj za njega, a on će biti primer za sve ostale. Moj posao je da budem trener, da ih učim. Kažem nešto, prenosim i njima neke poruke. Danas sa 11 igrača, pravio sam takve greške. Namirisao sam da je to moguće, jedini način da se ovaj tim vrati jeste da dobijemo crveni karton. Igrač manje, pritisak, centaršutevi... Mi smo im dali šansu, oni su porasli zbog toga. Dali smo im priliku, porasli su, oni su nas ujeli i to je to.

Prokomentarisao je tri dosuđena penala:

- Okej... Ne pričam nikada o sudijama. Tokom godina sam to radio veoma malo. Ovo je vaš posao sutra, da analizirate tri penala i crveni karton. Ne kažem da nije, ali tri penala? Koliko često se dešava da neko dobije crveni karton, napravi tri penala i da izgubi svaki 50-50 faul protiv nas. Dajem vam posao, koliko često se dešava? Napišite te situacije, šta se dešava večeras, moram otići pred svog gazdu. Imam osećaj da je bilo dosta grešaka tokom ove utakmice, teško je. Imam osećaj da je sve bilo protiv nas, posle crvenog kartona i penala, prestao sam da pričam. Imao sam osećaj da je sve bilo protiv nas. Iz UEFA je posao da iz kazni, moj gazda će kazniti mene, ja ću kazniti igrače. Želim da vidim, gde je kazna? Mislim da je bilo nefer prema nama.

Nastavio je u istom tonu:

- Dve različite situacije, sa 10 i sa 11 igrača. Sa 11 u Beogradu, a onda ovde sa 10. mi pravimo greške, mi pravimo glupe greške. Imali smo 1:1. Možete otići kod igrača i pitati ih, šta je bila jedina poruka danas na sastanku? Bila je: 11 igrača na terenu. To je to. Nisu uradili pno što smo reklli. Jedina poruka. Ja ne ostavljam 100 poruka. Šta sada možem da radimo? Mi nismo mašine. Da li da ubijem igrače? Sada sam im urekao: Da prihvatimo kritike, ja prvi. Treba da pojedemo sva ova g**na.

Potom je dodao:

- Ali, da učimo. Da učimo, moramo da učimo. Pripremam tim za nivo Lige šampiona. Ko nije na tom nivou, mora da se suočava sa pritiskom, sa ovim situacijama... Ako hoćemo da se pripremamo za Ligu šampiona, moramo da učimo. Za početak, da prihvatimo šta se danas desilo i da se ne ponovi više - zaključio je Rijera.

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