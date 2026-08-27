Ilić iskren nakon eliminacije od Hetafea: "Ovo je Partizan kakav želim, ostaje žal za dva jeftino primljena gola u Madridu"

FUDBALERI Partizana su savladali Hetafe pred punim tribinama u Humskoj sa 2:1, ali to nije bilo dovoljno da se izbaci Hetafe koji je prošao dalje zbog trijumfa od 3:1 u predgrađu Madrida, svoje utiske nakon meča izneo je trener crno-belih, Saša Ilić.

Foto Nikola Skenderija

Za početak pohvalio je svoje igrače i navijače i istakao da je poraz u Madridu bio presudan.

- Ovo je Partizan kakav želim da imam, da gledam, hvala navijačima koju su dali svoju podršku i igračima koji su dali svoj maksimum, ostaje žal za dva jeftino primljena u Madridu - započeo je Ilić.

Evidentno je bilo da je trgao igrače, preneo je šta im je rekao pre meča, ali da im je na kraju falila sreća za prolaz.

- Kada imaš ovoliko navijača iza sebe, kada ti daju ovakvu podršku, to je sve što ti treba, rekao sam im da se opuste, da su ovog najlepše utakmice za igranje, stvarno smo bili dobri, stavili smo Hetafe u podređen položaj, ali nismo imali sreće koja treba da se zasluži i jednom ćemo je zaslužiti - istakao je trener crno-belih.

Za kraj nije želeo govoriti o potencijalnom odlasku sa klupe Partizana.

- Nije vreme za to - kratak je bio Ilić.