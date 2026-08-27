Najlepša teniserka sveta na korak od JU ES Opena: Radila kao dostavljač hrane, imala 26 dolara na računu, a sada...

Još jedan meč je deli od 140.000 dolara

Foto. Printskrin/Instagram/carsonbranstine

Vrelo popodne u Njujorku donelo je pravi spektakl u drugom kolu kvalifikacija za poslednji Grend slem sezone. Kanadska teniserka, koju su britanski mediji još prošle godine na Vimbldonu proglasili za najlepšu igračicu sveta, savladala je Čehinju Lindu Fruhvirtovu rezultatom 6:4, 7:5.

Iako je meč na terenu broj sedam počeo mirno, ubrzo se pretvorio u pravu dramu punu emocija. Branstinova, koja je poznata po svom temperamentu, burno je proslavljala svaki poen, ali i žestoko kritikovala samu sebe kada bi stvari krenule po zlu. Ipak, čelični živci u ključnim momentima doneli su joj trijumf nad 21-godišnjom Čehinjom, koja je meč završila sa čak deset duplih servis grešaka.

Iza blistavog osmeha i manekenske građe krije se teška životna priča. Branstinova je pre samo godinu dana proživljavala pravi pakao. Zbog teške povrede ramena i komplikovane operacije, ispala je iz svih teniskih tokova, a finansijska situacija bila je alarmantna.

- Bilo me je sramota da pričam o tome, ali šta je – tu je. Morala sam da radim kao dostavljač hrane da bih preživela. U jednom trenutku imala sam samo 26 dolara na računu. Kada igrate na ITF turnirima i sami plaćate sve troškove, to je surova realnost - priznala je nedavno Karson.

Ova 180 centimetara visoka lepotica novac za tenisku karijeru danas dopunjava modelingom. Često snima kampanje za modne brendove, a njen Instagram profil gori od fotografija koje spajaju sportsku eleganciju i visoku modu. Čak i u Njujorku, između mečeva, ona ne miruje, što je potvrdila i objavom na društvenim mrežama: "Radim na putu do posla", aludirajući na manekenske angažmane koje uklapa sa turnirom.

Plasman u glavni žreb Ju-Es Opena za nju bi bio pravi "džekpot". Ukoliko u finalnoj rundi kvalifikacija savlada domaću igračicu Robin Montgomeri, Branstinova će osigurati ček na najmanje 140.000 dolara, što je za devojku koja je do juče brojala poslednje dolare za benzin, ostvarenje sna.

- Nadala sam se da mogu bar nešto da osvojim, a sada sam na korak od sna. Ovde je zaista zabavno - poručila je Kanađanka koja je trenutno 565. na WTA listi, ali s obzirom na formu i harizmu, taj plasman će se drastično popraviti.

