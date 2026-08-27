Sva dešavanja sa Dusan arene, gde prvak Srbije brani tri gola prednosti sa Marakane, pratite uživo iz minuta u minut.

Foto: Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

VIKTORIJA PLZENj - CRVENA ZVEZDA 1:1

Strelci: Adu 8 - Ivanić 11. Stadion: Dusan arena. Kapacitet: 12.000. Sudija: Deni Makeli (Holandija)

VIKTORIJA PLZENj: Vigel - Prebsl, Dveh, Spačil - Memić, Červ, Hrošovski, Suare, Doski - Višinski, Adu.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Lukasen, Veljković, Učena - Krunić, Elšnik, Čam, Kostov - Bukari, Ivanić, Arnautović.

TOK UTAKMICE

28. minut - Adu nije izdržao duel sa Lukasenom, pa je lopta pripala Crvenoj zvezdi.

22. minut - ŠANSA ZVEZDA! BUKARI! Ivanić je sjajno našao Bukarija u šesnaestercu, najpre se fintom oslobodio, a onda silovito tukao, Vigel je intervenisao u korner. Prvi za Zvezdu, izveo je Kostov, da bi Elšnik levicom visoko i neprecizno iznad prečke tukao.

21. minut - Napadač Viktorije, Višinski je lukavo poslao šut petom, koji je na sreću Mateusa otišao daleko pored gola.

19. minut - Pokušaj Čama desnom nogom, loše, mnogo bolje se služi levicom.

16. minut - Prekršaj Čama koji je nagazio Suarea. Faul za Plzenj.

Lakše se diše na klupi Zvezde, pošto je i dalje na snazi prdnost stečena u Beogradu.

Evo kako su navijači Zvezde proslavili gol svog kapitena:

11. minut - GOOOOOOOOOOOOL!!!! Mirko Ivanić ekspresno donosi izjednačenje, posle prodora i centaršuta Kostova, odbila je odbrana domaćih do Zvezdinog kapitena koji nije pogrešio - 1:1.

Nije dobro počelo za Rijerin tim...

8. minut - GOL! Adu donosi vođstvo Viktoriji Plzenj, uspavala se odbrana Zvezde, prošao je Suare i kao na tacni dodao Aduu, koji ne greši - 1:0!

Navijači Crvene zvezde, kojih ima u zavidnom broju na stadionu kapaciteta nešto više od 11.000, odali su poslednju počast preminulom generalu Ratku Mladiću, koji je danas umro u 84. godini.

Na transparentu koji su razvile "delije", pisalo je: "Večna slava, Đenerale".

Foto: Novosti/Č.V.

3. minut - Opet je Višinski bio u prodoru i asistirao Červu, koga je izblokirala odbrana crveno-belih.

1. minut - Zvezda je prva krenula s centra! Elšnik je napravio faul nad Višinskim, sada je isti igrač bio u prodoru, zaustavio ga je Lukasen.

Počelo je, uživajte!

PRE MEČA

18.55 - Uskoro počinje revanš između Viktorije Plzenj i Crvene zvezde!

Čeka se još 12 učesnika

- Poznato je čak 24 od 36 klubova učesnika Lige Evrope u ovoj sezoni!

Za sada su to obezbedili: Bajer Leverkuzen, Juventus, Milan, Lion, AZ, Olimpijakos, Real Sosijedad, Olimpik Marselj, Union Sen Žiloaz, Dinamo Zagreb, Seltik, Sparta Prag, Ren, Šturm, Kristal Palas, Bornmut, Sanderlend, Celje, Selta Vigo, Hofenhajm, Torense, Hapoel Ber Ševa, NEC i Levski Sofija.

Nema sumnje da će to učiniti i poljska Jagjelonija koja je slavila protiv Iberije iz Gruzije sa 4:0 u prvom meču, dok je u revanšu na poluvremenu 1:1. Teško da će Gruzini postići čak pet golova i proći dalje.

Navijači Crvene zvezde veruju da će Rijerina četa postati još jedan član tog društva.

Poslednji raport Rijere

18.39 - Trener Zvezde Albert Rijera dao je izjavu neposredno pred meč za TV arena sport. Najpre se osvrnuo na predstojeći duel sa Plzenjom:

"To je jedno poluvreme 180 minuta je u igri. Ovde govorimo da imamo prednost, ali igrači ne smeju da razmišljaju da je rešeno, sve kreće od nule. Ništa nije gotovo dok se ne završi do kraja, želimo da pobedimo utakmicu, učinićemo sve da to bude tako.", kazao je španski stručnjak.

O potencijalu ekipe i koliko se slika o timu promenila u prethodna dva meča:

"Posle dva meča potpuno su različiti timovi, video sam da imam mnogo kvalifitetnih igrača na raspolaganju. Zadovoljan sam njihovim preformansama, ali moraju da se izbore da budu u 11. Ono što je za svakog igrača bitno, da shvati šta treba da radi na terenu.", nastavio je Rijera.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Otkrio je šta da očekuje od Čeha, posle dolaska Kovača na klupu:

"Novi trener, novi koncept, ali smo spremni na to. Znam kako je igrao Liberec sa njim, mi razmišljamo o sebi, a ne kako će izgledati protivnik. Imamo igrače koji imaju iskustva u ovakvim mečevima i moramo da postignemo gol, to je način da prođemo."

Osvrnuo se na to čime nije zadovoljan:

"Nekad pobedite ubedljivo 5:0, 6:0, ali uvek imate detalje koje želite da korigujete, čak i kad izgubite ne možete da kažete da je sve bilo looše. Postoje dobre stvari u porazu. Ono što je bitno za mene da ihrači shvataju moje ideje."

Na kraju je otkrio da ne želi pitanja na našem maternjem jeziku:

"Razumem srpski, radio sam u balkanskim zemljama, ali ako u sledećem intervju pitanje bude na srpskom, ja ću odgovoriti na engleskom - zaključio je Rijera za TV Arena sport."

Devet godina redovni učesnici!

18.26 - Zvezda je od 2017. godine redovan učesnik evropskih takmičenja. Od pomenute sezone, crveno-beli su četiri puta igrali u Ligi šampiona, a pet puta u Ligi Evrope. Ukoliko bi se danas plasirali tamo, bilo bi to šesto učešće.

18.25 - U Viktoriji Plzenj i dalje veruju da će eliminisati Crvenu zvezdu, a evo kako su Česi najavili okršaj sa najtrofejnijim srpskim klubom:

18.23 - Što se tiče Makelijevih pomoćnika, pored aut linija biće Hesel Stigstra i Jan de Vris. Četvrti arbitar je Džoi Kuj. U VAR sobi glavni za sporne situacije biće Denis Higler, dok je AVAR uloga poverena Rihardu Martensu, takođe obojici iz Holandije.

18.13 - Dani Makeli je dobro poznato ime u srpskom fudbalu, a našim predstavnicima u Evropi ili reprezentaciji sudi dugih 15 godina.

Prvi put je to bilo na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Severne Irske, odigrane 2011. a "orlići" su slavili sa 1:0.

Na klupskoj evropskoj sceni, nije doneo sreću ovdašnjem fudbalu (Zvezdinim navijačima jeste), pošto je debitovao 2014. kao glavni arbitar u porazu Partizana od grčkog Asterasa rezultatom 0:2.

Zanimljivo da je Crvenoj zvezdi sudio čak dva puta i u oba slučaja protiv Jang Bojsa, u remijima protiv Švajcaraca 2019. i 2013. na kraju je bilo 2:2.

Poslednji put Makeli je ostao u nezaboravnom sećanju srpskim navijačima, kada nije priznao gol Kristijana Ronalda u remiju Srbije i Portugala na Marakani u poslednjim sekundama, pošto je Stefan Mitrović izbacio loptu ispred linije, nakon šuta kapitena gostujuće selekcije. Tako je ostalo 2:2, a revoltirani Kristijano je izašao sa terena pre poslednjeg zvišduka Holanđanina.

18.08 - Kada je u pitanju klupa Crvene zvezde, na njoj su: čuvari mreže Savo Radanović i Ivan Guteša, zatim Rodrigao, Mahmudu Badžo, Džej Enem, Aleksandar Katai, Matej Strika, Vladimir Lučić, Stefan Gudelj, Dimitrije Šarić, Matej Gaštarov i Loizos Loizu.

18.06 - U odnosu na beogradsku utakmicu, Kovač je napravio dve promene u timu Plzenja. Meč počinju Spačil i Višinski, dok će Stefan Pirgić ostati među rezervama.

18.00 - Novi šef struke Plzenja, Radoslav Kovač, smatra da nije sve izgubljeno za njegov tim, kao i da su iznenađenja uvek moguća:

"Preokret može da se desi, mada smo svesni da bi bio ravan čudu. Nismo imali mnogo vremena. Došli smo sa nekim idejama, ali u tako kratkom periodu bilo bi previše informacija da sve odmah prenesemo igračima. Mnogo smo radili na mentalitetu. Neke stvari smo promenili i nadam se da će to biti u pozitivnom smislu", otkrio je Kovač.

17.55 - Izašli su sastavi za večerašnji duel, Tebo Učena će u ovoj utakmici igrati na bekovskoj poziciji umesto odlazećeg Jungvu Seola.

17.48 - Podsetimo se šta je trener Zvezde Albert Rijera izjavio uoči gostovanja na Dusan areni:

- Samo da počnemo utakmicu kao da nismo igrali prošlog četvrtka, jer je ovo nova utakmica. Dve utakmice nikada nisu iste, čak i ako igrate sa potpuno istim igračima. Zamislite da ponovimo oba tima, sigurno neće biti isto. Zašto? Promeniće se atmosfera, promeniće se energija, promeniće se trenutak, promeniće se mnogo stvari. Zato pripremamo utakmicu znajući da će biti teška, da ćemo imati momente u kojima ćemo možda morati da patimo i momente u kojima moramo da budemo svoj tim koji želi da dominira, tim koji želi da bude protagonista, tim koji želi da natera protivnika da trči. Naše vrednosti, naši koncepti koje ih učim, svih ovih dana dok smo zajedno, i najvažnije, vidim da su sigurni u sebe. Ubeđeni smo da ćemo odigrati fantastičnu utakmicu, ne zato što imamo prednost, mi uopšte ne razmišljamo da imamo prednost, samo razmišljamo da utakmica počinje 0:0 i razmišljamo o tome da uradimo što više dobrih stvari kako bismo pobedili - rekao je Španac.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Potom se osvrnuo na promenu trenera u taboru domaćina i koliko je to uticalo na menjanje taktike u njegovom timu:

- Promenila se, jer svaki trener ima drugačiji koncept, drugačije ideje, drugačiji stil i logično analizirali smo način igre tima koji je aktuelni trener Kovač prethodno vodio. Već smo igrali protiv Plzenja, znamo igrače, ali takođe i kako je ovaj trener igrao, tako da imamo oba plana. Najvažnije je da smo spremni za obe situacije. Igrači znaju informacije, znaju način na koji moramo da se ponašamo u oba plana. Igrači veruju, sviđa im se, uživaju i to je najlepše videti, igrače koji uživaju u načinu na koji igramo. To je najbolji način da napredujemo kao tim. - zaključio je Rijera.

17.14 - Već smo pisali da je policija Češke izdala zvanično saopštenje, pred današnji duel, naglasivši da neće dozvoliti nerede. Naročito između navijačkih grupa, jer postoji mogućnost da između fanova Crvene zvezde, Glazgov Rendžersa i Panatinaikosa, dođe do međusobnih obračuna.

1/3 Od včerejška monitorujeme pohyb skupin zahraničních fanoušků (Řecko, Srbsko, Skotsko a Chorvatsko), které míří na dnešní zápasy k nám do Česka, nebo naším územím pouze projíždí tranzitem do Polska.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) August 27, 2026

17.04 - Dobar dan i dobrodošli na lajv blog prenosa utakmice sa Dusan arene u Plzenju.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se na sat ipo od plasmana u Ligu Evrope. Izabranici Alberta Rijere igraju revanš utakmicu plej-ofa za plasman u drugo po kvalitetu UEFA klupsko takmičenje, protiv češkog Plzenja, gde će pokušati da odbrane ubedljivih 3:0 od pre sedam dana sa stadiona "Rajko Mitić".

Trebalo bi veliko čudo da se dogodi, pa da srpski prvak ostane bez ulaska u LE, naročito jer Plzenju ne cvetaju ruže ni u domaćem prvenstvu. Ekipa je loše otvorila sezonu, zauzima tek 12. mesto sa tek četiri boda, posle pet odigranih kola, a pred revanš protiv Zvezde odlučila se i na promenu trenera.

Ceh lošim rezultatima platio je Martin Hiski, odmah posle poraza na Marakani, dok su sa njim otišli i pomoćnici Petr Hejni, Radim Grusman, Tomaš Pupkaj i trener golmana Vaclav Vinter.

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Umesto njega angažovan je Radoslav Kovač, koji je u karijeri vodio Slovan Liberec, Pardubice, MAS Taborsko i Opavu, a sa klubom iz Plzenja potpisao je ugovor do kraja sezone uz mogućnost produženja saradnje na još dve godine.

S druge strane, Crvena zvezda igra kao preporođena od dolaska Alberta Rijere. Španac je na klupi Beograđana nasledio legendarnog Dejana Stankovića, koji je takođe otpušten zbog eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona u dvomeču od izraelskog Hapoela Ber Šive.

Nekadašnji igrač Liverpula je startovao pobedom upravo nad Plzenjom, koji je "počišćen" pred "delijama" s 3:0, da bi onda i u prvenstvu s rezervnim sastavom Crvena zvezda lakše nego što se očekivalo izašla na kraj sa Čukaričkim i slavila s ubedljivih 4:0.

Dakle, pod komandom Alberta Rijere, odbrana Zvezde je i dalje nedodirljiva, a da li će ostati tako i posle večerašnjeg gostovanja, ostaje da se vidi.

U slučaju da crveno-beli ne prođu Čehe, što se graniči sa "osmim svetskim čudom", imaju već obezbeđeno direktno mesto u Ligi konferencije. Međutim, svi na Marakani i zvezdaškoj javnosti veruju da do toga neće ni doći.

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