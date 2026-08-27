ZNAO JE ŠTA SE DEŠAVA: General Ratko Mladić u skrivanju imao pomoć vernog prijatelja
GENERAL Ratko Mladić imao je vernog psa čuvara Bobija, dok se skrivao od zločinačkog Haškog tribunala i zlikovačke prozapadne vlasti u Srbiji.
- Bobi je bio čudo. On je prepoznavao da li se meštanin pojavljuje u ulici ili neki stranac. Kad je neko od lokalnih prolazio putem, on nije reagovao, ali čim se stranac pojavi, on odmah reaguje. A, ulazak u tu ulicu, sa jedne strane je blizu, ali sa druge strane je više stotina metara i on je odmah signalizirao. Kao da je znao šta se dešava. Sa njim je Ratko izlazio u noćne šetnje u Lazarevu i on je obično išao iza ili ispred njega, nikad nije išao pored njega, nego kao neki pratilac se ponašao. Tačno je razumeo šta se dešava - objasnio je sin generala Ratka Mladića Darko u jednom od intervjua.
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