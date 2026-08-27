UKAZ 7/48 OD 23. JUNA 1991. GODINE VINUO GA U ZVEZDE: Ovako počeo nastanak legende o generalu Ratku Mladiću

DAN kada je pukovnik Ratko Mladić te 1991. godine dobio prekomandu u Knin, tada je izgledao kao i svaki drugi, ali njegov dolazak došao je u trenucima kada je nova ustaška vlast na čelu sa Franjom Tuđmanom ustavom izbrisala Srbe kao konstitutivni narod, te naredila miliciji da nosi šahovnice. U takvom krvavom vrtlogu Mladić stupa na scenu radi odbrane SFRJ i srpskog naroda.

Radivoje Pavicic/Tanjug

- Na osnovu Ukaza Saveznog sekretarijata za odbranu 7/48 od 23. juna 1991. godine, pukovnik Ratko Mladić premešta se u Knin i postavlja po potrebi službe za načelnika Odeljenja za operativno-nastavne poslove - navodi se u Ukazu.

Prvi susret sa ustašama bio je interesantan. Prilikom prolaska kroz jednu improvizovanu blokadu, pripadnici Zbora narodne garde (ZNG) otvorili su vatru na Mladića, ali on se nije posebno obazirao.

Nešto kasnije list Slobodna Dalmacija objavio je članak u kojem tvrdi da je Ratko Mladić ranjen i da se leči na VMA, da bi on tada odgovorio:

- Slobodna Dalmacija je objavila da sam ranjen i da vidam rane na VMA. Za to vreme dok su se oni time bavili, ja sam se kupao u njihovom moru, ispred njihovih položaja - naveo je Mladić, koji je odmah postao jako poznat, a priče koje su kolale o ranjavanjima i preživljavanjima nemogućeg, stvorili su legendu o neuništivom vojskovođi, kasnije generalu Ratku Mladiću.

Radivoje Pavicic/Tanjug Ratko Mladić

Tadašnja štampa pisala je o malo ludom pukovniku koji je sam ušao u autobus pun eksploziva i razminirao ga. Time je dat zamah neverovatnoj priči o neverovatnom čoveku.

U naredne četiri godine Ratko Mladić je postao živa legenda ratišta na prostoru bivše Jugoslavije, koji je imao veliki rispekt i među svojim neprijateljima, ali i posmatračima.