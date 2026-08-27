TRAMPOVA ISKRENA IZJAVA O ORMUSKOJ KRIZI ŠOKIRALA MOSKVU: Američki predsednik pomenuo Rusiju i moreuz, pa nastao zemljotres
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je Rusija prilično dobro postupala kada je reč o Ormuskom moreuzu.
- Smatram da se Rusija prilično dobro ponašala kada je reč o Ormuskom moreuzu - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenele su RIA Novosti.
Ovo se odnosi na aktuelnu krizu oko Ormuskog moreuza, koji je i dalje jedno od ključnih pitanja u ratu SAD i Irana.
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13. 08. 2026. u 17:11 >> 17:35
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