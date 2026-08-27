Istorijski uspeh Banjalučana: Borac u Ligi konferencija!

Veliki uspeh banjalučkog kluba.

FOTO: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u Ligu konferencija pošto su i večeras u revanšu pobedili islandski Vikingur istom rezultatom 3:1 i ukupnim rezultatom 6:2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja.

Gosti su poveli autogolom Damira Hrelje u 16. minutu, ali je domaćin napravio preokret.

Sebastijan Herera je izjednačio u 55, Luka Juričić je doneo prednost 2:1 u 67, da bi Pavle Đajić u 90+4. minutu postavio konačan rezultat.

Leik lokið hér í Banja Luka með 3-1 sigri heimamanna í Borac. Þetta var ekki okkar kvöld og við kveðjum nú Evrópukeppnina þetta árið. Takk kærlega fyrir stuðninginn, það er ekkert mögulegt án ykkar. Takk ❤️🖤 pic.twitter.com/hh0RzkCShg — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) August 27, 2026

Posle 16 godina odsustva sa međunarodne scene i fudbaleri Hajduka iz Splita plasirali su se u isto takmičenje!

Splićani su eliminisali poljski Rakov, pa će od jeseni igrati na međunarodnoj sceni – 3:2 (2:2, 0:1).

PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2

Četvrtak

Borac - Vikingur 3:1 (0:1), prvi meč 3:1

KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1

Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0

Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1

Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2

Frajburg - Madervel 4:1 (1:1), prvi meč 3:1

Monako - Gornjik 4:1 (2:0), prvi meč 3:2

Inter Eskaldes - Drita 0:0, penalima 4:2, prvi meč 2:2

Hradec - Panatinaikos 1:2 (1:1, 0:0), prvi meč 2:2

Rakov - Hajduk Split 2:3 (2:2, 1:1), prvi meč 2:2

Riga - Ki Klaksvik 2:1 (0:0), prvi meč 0:0

Pafos - Dinamo Tirana 4:2 (2:2, 1:1), prvi meč 1:1

Kopenhagen - Inter Turku 4:1 (1:0), prvi meč 0:0

Bran - PAOK 3:2 (1:0), prvi meč 1:1

Ajaks - Sion 5:3 (3:2) prvi meč 4:2

Sent Galen - Nordsjiland 2:3 (2:2) prvi meč 0:1

Austrija - Braga 0:0 prvi meč 0:2

Brajton - Tromze 4:0 (3:0) prvi meč 0:0

Rijeka - Midtjiland 1:4 (1:1) prvi meč 0:2

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke