Istorijski uspeh Banjalučana: Borac u Ligi konferencija!
Veliki uspeh banjalučkog kluba.
Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su se u Ligu konferencija pošto su i večeras u revanšu pobedili islandski Vikingur istom rezultatom 3:1 i ukupnim rezultatom 6:2 stigli do grupne faze trećeg po snazi evropskog takmičenja.
Gosti su poveli autogolom Damira Hrelje u 16. minutu, ali je domaćin napravio preokret.
Sebastijan Herera je izjednačio u 55, Luka Juričić je doneo prednost 2:1 u 67, da bi Pavle Đajić u 90+4. minutu postavio konačan rezultat.
Posle 16 godina odsustva sa međunarodne scene i fudbaleri Hajduka iz Splita plasirali su se u isto takmičenje!
Splićani su eliminisali poljski Rakov, pa će od jeseni igrati na međunarodnoj sceni – 3:2 (2:2, 0:1).
PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)
Sreda
Rapid - Harts 2:2 (2:2, 1:0), penalima 3:4 - prvi meč 2:2
Četvrtak
Borac - Vikingur 3:1 (0:1), prvi meč 3:1
KuPS - Šamrok 1:0 (0:0), prvi meč 1:1
Karabag - Tvente 1:4 (2:1, 0:0), prvi meč 1:0
Jablonec - Rendžers 1:0 (1:0, 0:0), penalima 4:3, prvi meč 0:1
Makabi Tel Aviv - Lugano 1:1 (0:0), prvi meč 1:2
Frajburg - Madervel 4:1 (1:1), prvi meč 3:1
Monako - Gornjik 4:1 (2:0), prvi meč 3:2
Inter Eskaldes - Drita 0:0, penalima 4:2, prvi meč 2:2
Hradec - Panatinaikos 1:2 (1:1, 0:0), prvi meč 2:2
Rakov - Hajduk Split 2:3 (2:2, 1:1), prvi meč 2:2
Riga - Ki Klaksvik 2:1 (0:0), prvi meč 0:0
Pafos - Dinamo Tirana 4:2 (2:2, 1:1), prvi meč 1:1
Kopenhagen - Inter Turku 4:1 (1:0), prvi meč 0:0
Bran - PAOK 3:2 (1:0), prvi meč 1:1
Ajaks - Sion 5:3 (3:2) prvi meč 4:2
Sent Galen - Nordsjiland 2:3 (2:2) prvi meč 0:1
Austrija - Braga 0:0 prvi meč 0:2
Brajton - Tromze 4:0 (3:0) prvi meč 0:0
Rijeka - Midtjiland 1:4 (1:1) prvi meč 0:2
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
HRABRI PARTIZAN NIJE MOGAO DO PREOKRETA! Pobeda od jednog gola nedovoljna da se izbaci Hetafe (FOTO/VIDEO)
27. 08. 2026. u 23:25 >> 23:25
Zvezda u 93. skrivila novi penal, Plzenj izborio produžetke posle sumnjive odluke sudije (VIDEO)
27. 08. 2026. u 21:01 >> 21:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRBI NADOMAK LIGE ŠAMPIONA: Jović i Nikolić imaju ogromnu šansu da pred svojim navijačima overe prolaz
AEK večeras u Atini dočekuje Levski Sofiju u revanšu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Posle 0:0 u Bugarskoj, grčki šampion ima prednost domaćeg terena, ali i nezgodan zadatak protiv ekipe koja već 19 utakmica ne zna za poraz.
26. 08. 2026. u 06:54
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)