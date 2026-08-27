VUČIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO HRVATIMA: Srbi kukavice, a oni junaci?! Neka dobro pogledaju fotografiju Galbrajta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazići Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije govorio je o napadima iz Hrvatske.

Foto Tanjug/Amir Hamzagić

- Ja sam srećan zbog toga što nas oni prate, u Britanski humor se ne razumem, a meni su oni najbolji kada pričaju o našem kukavičluku. Ne znam čiji je to humor ali je baš humor. Ja njih poštujem i neću da pričam ništa, ne mislim da su hrabri niti kukavice, mislim da su obični, kao i mi. Ali da oni budu junaci, a Srbi kukavice, šta ćete, neka dobro pogledaju fotografiju Galbrajta, pa će dobro da vide. Nije ni pitanje samo te fotografije, a i to su pogrešno videli već je pitanje i stvarne logističke podrške u to vreme svih Evopljana, SAD, celokupnog Zapada, a u to vreme ni Ruska federacija nije bila na našoj strani. Nije im bio baš težak posao protiv slabog naoružanog naroda iz Krajine i vrlo slabe Srbije koja nije mogla da pruži nikakvu podršku - zaključio je Vučić.