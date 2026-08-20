PERU POGODIO JAK ZEMLJOTRES: Talasasti potres od 7 rihtera
ZEMLjOTRES jačine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas južni deo Perua, saopštio je Nacionalni seizmološki centra (CENSIS).
Epicentar zemljotresa nalazio se 35 kilometara severno od Korakore, u provinciji Parinakočas.
Prema objavljenim informacijama, potres, je opisan kao "talasasti zemljotres", horizontalno kretanje tla koje se manifestuje kao njihanje i talasanje površine.
Zemljotres se osetio širom južnog Perua, a u Limi se ljuljanje osetilo uglavnom u gornjim delovima zgrada. Zemljotres je bio dugotrajan i trajao je oko minut.
Za sada nije prijavljena šteta ili žrtve nakon zemljotresa.
Tanjug
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