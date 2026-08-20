NEUNIŠTIVA ČELIČNA GRDOSIJA! Američka moć od koje drhti svet: Novi nosač aviona spreman za rat! (VIDEO)

IAKO politički stručnjaci mogu raspravljati o prednostima prekratkog mandata Džona Ficdžeralda Kenedija kao 35. predsednika Sjedinjenih Država – „1.000 dana“, kako se zove knjiga dr Artura M. Šlezingera, dobitnika Pulicerove nagrade – dobitnika Pulicerove nagrade, vrlo je malo ili nimalo sumnje u ogromno herojstvo koje je pokazao tadašnji potpukovnik Džek Kenedi kao kapetan PT-109 tokom Drugog svetskog rata.

Mubin Ferdous / Alamy / Profimedia

Stoga je veoma prikladno da DžFK dobije jedan ili više američkih ratnih brodova nazvanih u njegovu čast.

Najnoviji takav ratni brod koji nosi njegovo ime upravo je dobio poslednju rundu odobrenja mornarice, što je prilično velika stvar.



Konkretnije, objavljeno je da je nuklearni supernosač brodova klase Džerald R. Ford, USS Džon F. Kenedi (CVN-79), završio svoja probna plovidba, 15. avgusta 2026. godine; ta probna plovidba je počela tri dana ranije.

Krajem januara, CVN-79 je prvi put isplovio sopstvenim pogonom iz Njuport Njuza, Virdžinija, nakon što je mornarica u prvoj nedelji tog meseca objavila ubrzano plovidbu brodova sa ravnim krovom. Ta probna plovidba je završena u februaru.





Pa, pre svega, tu je taj gore pomenuti nedostatak nosača brodova, kako klase Ford, tako i klase Nimic.

Logističari USN-a primenjuju „pravilo trećina“ na nosače: u svakom trenutku, jedna trećina ovih ratnih brodova je raspoređena, jedna trećina se priprema za raspoređivanje, a jedna trećina je na održavanju.

Sa 11 nosača brodova u floti, to znači da su obično samo tri do četiri na pomorskoj dužnosti.

Štaviše, supernosači aviona na nuklearni pogon moraju da prođu kroz dopunu gorivom i složen remont (RCOH) svakih 25 godina, što podrazumeva sečenje ogromne rupe u trupu i zamenu svega, od sistema katapulta do prečistača vode.

To je takođe velika stvar jer će USS John F. Kennedy biti samo drugi od dugo očekivanih nosača aviona klase Ford koji će krenuti u pomorstvo.

Stoga se ovaj moćni brod sve više približava planiranoj isporuci za 2027. godinu i time pomaže da se barem delimično ublaži stalno zabrinjavajući nedostatak operativnih „ravnih plovila“ američkog flota.

I to je velika stvar jer je opipljiv simbol prevazilaženja zastoja koje je JFK morao da prevaziđe samo da bi stigao do ove tačke:

-Njena isporuka, prvobitno zakazana za jul 2025. godine, bila je, prema budžetskim dokumentima mornarice za fiskalnu 2026. godinu, odložena zbog „podrške završetku sertifikacije napredne opreme za zaustavljanje (AAG) i nastavka rada na naprednom elevatoru oružja (AWE).

- Pre samo dva meseca, član posade, pomoćnik mornara Džesi Brasvel, smrtno je poginuo na brodu; prema zvaničnom saopštenju mornarice, „Situacija je trenutno pod istragom i dodatne informacije biće date kada budu dostupne.“

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Apprentice Cesar Nungaray





Termin „supernosač aviona“ nije puka hiperbola. Izgrađen od strane kompanije Hantington Ingols Industris (HII) - položen 22. avgusta 2015. i kršten 7. decembra 2019. od strane ćerke pokojnog predsednika, Karoline Kenedi - USS Džon F. Kenedi zaista se može pohvaliti nekim super statistikama, od ukupne dužine od 1.092 stope i širine letne palube od 252 stope do deplasmana od 100.000 tona sa punim tovarom.

Te dimenzije će biti potrebne za smeštaj posade ratnog broda od 508 oficira i 3789 mornara, kao i za razlog postojanja nosača aviona, njegovih 90 aviona i helikoptera. Tih 90 aviona bi verovatno trebalo da se sastoje od sledećeg:

-F-35C Lightning II – Igrač mornarice u igri lovaca sa stelt sistemom 5. generacije

-E-2D Advanced Hawkeye – Avion za rano upozoravanje i kontrolu dugog dometa, slično kao i platforma E-3 Sentry AWACS američkog ratnog vazduhoplovstva

-EA-18G Growler – Glavni alat za elektronsko ratovanje (EW), posebno za suzbijanje neprijateljske protivvazdušne odbrane (SEAD)

-F-A-18E/F Super Hornet – Platforma za borbu vazduh-vazduh i vazduh-zemlja ovekovečena u filmu „Top Gun 2: Maverick“

-MH-60R/S Seahawk – Mornarički helikopter za protivpodmorničko ratovanje (ASW) i potragu i spasavanje (SAR)

-MV-22B Osprey – Ovaj hibridni avion sa tiltrotor-om služi za amfibijske napade

Verovatno, ako i kada 6. generacija Ukoliko program lovaca F/A-XX postane stvarnost, CVN-79 će moći da ga primi.

Bez obzira na specifičnu platformu aviona, ratni avioni sa JFK-a biće poslati u nebo pomoću visoko sofisticiranih elektromagnetnih katapulta EMALS broda.

Moto broda je „Služi hrabro!“, što je verovatno omaž bestseleru iz 1955. godine, knjizi po kojoj je brod dobio ime, „Profili hrabrosti“.

POZADINA I POSTSKRIPTUM

Originalni USS John F. Kennedy (CV-67) bio je poslednji konvencionalno pogonjeni nosač aviona USN – zapravo varijanta nosača aviona klase Kitty Hawk – jer je svaki supernosač aviona od tada bio na nuklearni pogon, otuda i deo „CVN“ u alfanumeričkim brojevima trupa brodova, a ne samo „CV“. Služeći od 1968. do 2007. godine, CV-67 je takođe krštena od strane Karoline Kenedi.

Mislim da je prikladno zaključiti ovaj članak citatom samog Džeka Kenedija.

Ići ćemo sa najpoznatijim odlomkom iz njegovog govora održanog u Američkoj pomorskoj akademiji u Anapolisu, Merilend, 1. avgusta 1963. godine: „I svaki čovek koga u ovom veku mogu pitati šta je uradio da bi mu život bio vredan, mislim da može odgovoriti sa dosta ponosa i zadovoljstva: 'Služio sam u Mornarici Sjedinjenih Država.'“



(19fortyfive.com/Kristijan D. Or)

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