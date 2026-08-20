VINSKI VOZ ETNE: Jedistven način da se doživi jedinstveno mesto
PUTOVANjE padinama Etne duž Vinske rute da bi se otkrile najbolje vinarije u tom području i degustirala tamošnja vina, a na povratku se lagano spušta sa morem na horizontu, ostaje se očaran znamenitostima, atmosferom i vinom Etne.
To je železnica Cirkumetnea, drevna železnička pruga koja datira skraja 19. veka, putovanje počinje u Kataniji, na stanci Borgo, a završava se u Ripostu, zatvarajućli tako krog oko vulkana. Usput se prolazi kroz drevna sela, stare napuštene stanice, gradove, voćnjake i vinograde, polja pistaća i prostranstva lave.
Čitavo putovanje je dugo 110 kilometara i traje 3 sata, osim ako ne odlučite da siđete na jednoj od međustanica sa željom da posetite neko od sela na Etni. Kada se krene iz Katanije voz prelazi tok lave iz 1669. godine koji je stigao do grada.
Najviša tačka do koje se stiže je 967 metara nadmorske visine u Roka Kalani, a odatle se polako vraćajući spuša ka moru. Usput ako se želi poseta nekoj vinariji sačeka vas poseban vinski autobus i dovede do lokalnih vinarija. Tamo se proizvode najfinija sicilianska vina sa Etne od grožđa uzgajanog na bogatom vulkanskom zemljištu.
Ko voli Siciliju, Etnu, lepote tog pejzaža, ta železnica nudi nešto za nezaborav, potpuno italijanski prirodni spektakl.
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